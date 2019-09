Ligue 1 : tous les résultats de la 6e journée

Le Paris Saint-Germain n'est plus seul leader de la Ligue 1. En attendant le déplacement du PSG à Lyon dimanche soir, une rencontre à suivre en intégralité sur Europe 1 avec Lionel Rosso, Nice a fait la bonne opération de cette soirée.

Nice nouveau dauphin du PSG

Face à Dijon, Nice s'est fait peur. Mené un à zéro après l'ouverture du score de Julio Tavares (22e), les Aiglons se sont repris pour renverser la situation et l'emporter grâce à des buts de Kasper Dolberg (29e), son premier sous ses nouvelles couleurs, et Youcef Atal (47e). Ce succès permet à l'OGCN (2e, 12 pts) de revenir à hauteur du Paris Saint-Germain avec douze points. Dijon (20e, 1 pt) reste lanterne rouge.

Monaco toujours sans victoire

Sixième journée et sixième match sans victoire pour Monaco (19e, 3 pts), tenu en échec (0-0) sur le pelouse de Reims (10e, 8pts). Privée de deux de ses atouts offensifs, Wissam Ben Yedder et Islam Slimani blessés, la formation monégasque a souffert mais parvient tout de même un soutirer un point. Pas suffisant néanmoins pour quitter la zone de relégation.

Amiens enfonce Metz

Quatrième défaite consécutive pour Metz qui s'incline cette fois à domicile contre Amiens (1-2). Menés deux à zéro après des buts de Serhou Guirassy et Bakaye Dibassy, les Messins ont tout tenté pour réagir. Mais la réduction du score de Habib Diallo à vingt minutes du terme de la rencontre n'a pas suffit. Le FC Metz (18e, 4 pts) est premier relégable avec trois points de retard sur Amiens (14e, 7pts).

Bordeaux et Brest se neutralise, Nîmes enchaîne

Dans les autres rencontres de la soirée, Bordeaux (6e, 9 pts) et Brest (15e, 7 pts) n'ont pu se départager (2-2). Jimmy Briand et Pablo ont répondu à Samuel Grandsir et Mathias Autret. De son côté, Nîmes (11e, 8 pts) prolonge sa série de matches sans défaite à quatre après son succès (1-0) face à Toulouse (13e, 8pts) grâce à un but de Romain Philippoteaux. Plus tôt dans l'après-midi, Marseille (3e, 11pts) et Montpellier (12e, 8 pts) se sont quittés sur un score de parité (1-1).