«lI faut les féliciter» : à Paris, les supporters veulent soutenir une dernière fois les Bleus

Après une finale légendaire, mais amère, c'est l'heure du retour pour les Bleus. Les hommes de Didier Deschamps ont atterri ce lundi soir à 20 heures, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Accompagnés de leurs proches, les joueurs ont fait une courte apparition sur le tarmac de l'aéroport.

Remerciements

Une occasion inespérée pour les employés de l'aérogare, d'obtenir un autographe, "et de leur crier 'merci', de leur dire tout l'amour que l'on porte à l'équipe de France", explique Slimane, employé de Roissy. "J'ai suivi tous les matchs de l'équipe de France de cette Coupe du monde et surtout celui de dimanche, où malheureusement, même si on a perdu, on y aura cru jusqu'au bout. Ils nous ont fait rêver", explique-t-il.

Près de huit bus attendaient près des pistes. Les membres de l'équipe de France ont embarqué directement à leur arrivée : direction la place de la Concorde, dans le cœur de Paris. Car, malgré leur deuxième place, les supporters de l'équipe de France comptent bien remercier les Bleus pour leur parcours.

"On y a cru jusqu'au bout"

Devant l'hôtel de Crillon, d'où les hommes de Didier Deschamps devraient saluer la foule, ils sont de plus en plus nombreux à s'amasser le long des barrières. "Nos Bleus sont certes éliminés, mais on est heureux de leur parcours. Kylian Mbappé, c'est le plus grand joueur au monde", estime au micro d'Europe 1, Christophe. "Moi, je suis fier des Bleus, on les aime tous et on sait qu'ils reviendront encore plus fort en 2026", assure le supporter.

Un peu plus loin, Céline garde aussi une note de positivité, malgré la défaite face à l'Argentine. "On y a cru jusqu'au bout et puis on a perdu, mais ce n'est pas grave, il faut les féliciter. Et puis, on les verra à l'Euro dans un an et demi", conclut la jeune femme, qui espère retrouver, en Allemagne, l'équipe qui l'aura fait rêver durant cette Coupe du monde 2022.