Les supporters des Bleus dans les starting-blocks avant le début de la Coupe du monde

Le lancement du la Coupe du Monde 2022 approche à grand pas, et avec lui, la frénésie des supporters ne cesse de grandir. Malgré une compétition très controversée dans un pays pointé du doigt pour son manque de respect des droits humains et de l'environnement, les polémiques n'empêchent pas les Français fans de football de se préparer à soutenir les Bleus. Aux quatre coins de l'Hexagone, les supporters sont impatients que la compétition débute.

À Lyon, le football est déjà bien ancré dans la culture locale. "Le football avant tout ! Je ne peux pas louper ça, impossible !" lance un supporter lyonnais. Seuls hics pour ce dernier, la période durant laquelle se déroule le Mondial : un hiver froid en Europe et une chaleur étouffante au Qatar. "C'est un petit peu dérangeant parce que c'est Noël, tout ça. C'est particulier de climatiser des stades pour faire une Coupe du monde, mais bon on va s'arrêter au sport et on va pas aller plus loin. On ne se mouille pas trop avec ça", avoue le Lyonnais, qui espérait voir Benzema marquer "beaucoup de buts". C'est malheureusement raté, puisque l'attaquant français et Ballon d'Or 2022 a déclaré forfait après une blessure à la cuisse gauche

"On va se manger des matches !"

"J'ai hâte de regarder !" À Strasbourg, l'effervescence est tout aussi présente. Les supporters veulent y croire. "Je pense que la France peut aller jusqu'en finale", estime-t-on dans les rues de la ville alsacienne. "On attend ça avec impatience, surtout pour l'équipe de France. Bon après on a quelques blessés comme Kimpembe, mais bon on a gagné Rabiot. Certains voient déjà les Bleus aller jusqu'au bout de la compétition. "France-Brésil je pense pour la finale, ça serait très très bien. Allez les Bleus !"

Enfin, dans la cité phocéenne, c'est l'événement de l'année. Le football dans le sang, les Marseillais sont dans les starting-blocks. "On va se régaler", se réjouit une supportrice. "On ne peut pas aller là-bas, mais de toute façon on vit les matches, on est tous ensemble, on les vit et c'est top !" C'est devant sa écran que la Marseillaise va profiter de la Coupe du Monde. "En fait, là, on est devant la télé et en avant, on va se manger des matches !"

C'est mardi que les supporters de la France entière se réuniront devant leurs écrans pour le premier match des Bleus, face aux Australiens.