LES MÉTIERS EXCEPTIONNELS - Épisode 3 : le patron du Tour de France

Il est parfois surnommé le patron du mois de juillet. Car depuis plus 17 ans, Christian Prudhomme est aux manettes de l'un des évènements sportifs les plus suivis de la planète : le Tour de France cycliste. Chaque matin, pendant une semaine, Europe 1 vous présente une profession atypique, qui peut aussi nourrir de grands rêves. Pour ce troisième épisode, notre radio a suivi le patron de la grande boucle, pendant 24 heures, lors de la présentation de l'édition 2025.

Ce jour-là, il est environ 10h30 lorsque l'intéressé débarque dans le majestueux salon Charles-de-Gaulle, dans les locaux de la préfecture du Nord, à Lille, d'où s'élancera la course dans deux ans. Christian Prudhomme salue un à un tous les élus présents, notamment Martine Aubry, l'édile de la ville. Des élus qui ne manquent pas une occasion de tresser ses louanges. "Christian Prudhomme, c'est l'image du Tour de France. C'est : 'Je goûte aux produits du terroir, je découvre le côté culturel et magnifique des villes et villages traversés'. C'est l'incarnation même du Tour de France", assure Damien Castelain, président de la métropole de Lille.

Un marathon médiatique

Après avoir glissé un mot ou une anecdote pour chacun d'entre eux, vient l'heure du grand oral. "Bonjour à toutes et à tous. Le Tour est diffusé dans 190 pays dans le monde. Il met en valeur nos villes, nos départements, nos régions, nos paysages, notre patrimoine, notre terroir", lance-t-il au cours d'une conférence de presse longue d'environ une heure.

Pour Christian Prudhomme, qui se prête également au jeu des photos, le marathon médiatique est loin d'être achevé. "Merci beaucoup Christian Prudhomme, merci pour tous les téléspectateurs", peut-on entendre à l'adresse de l'intéressé. Le patron du Tour répond à la télévision locale, à la radio et même à la presse étrangère. "Je n'ai jamais croisé autant de journalistes que depuis que je ne suis plus journaliste", se marre-t-il.

Alors que les montres indiquent deux heures de l'après-midi, vient le moment de passer à table. "Nous allons excellemment déjeuner, je le sais d'avance avec le président du Conseil départemental". Pas de spécialité locale au menu, mais du canard. Au milieu de l'après-midi, le patron du Tour quitte la préfecture de Nord pour mettre le cap vers la Belgique voisine. Le soir même, il est attendu à une soirée caritative pour lutter contre la leucémie.