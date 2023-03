Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet titrés en relais mixte au Mondiaux de ski alpinisme

Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet ont décroché le titre de champion du monde du relais mixte au Mondiaux 2023 de ski alpinisme. Les Italiens Giulia Murada et Ernesto Canclini s'emparent de la médaille d'argent au détriment des autres Français Axelle Gachet Mollaret et Robin Galindo.

Sur les épreuves de sprint, mardi, Anselmet avait décroché mardi la médaille d'argent et Galindo le bronze, alors que chez les femmes, Harrop avait pris le bronze.

Bilan de cinq médailles

La France rentre donc de ces Mondiaux de ski alpinisme avec cinq médailles dans les trois épreuves (sprint hommes, sprint femmes et relais mixte) qui seront pour la première fois au programme olympique des Jeux d'hiver en 2026, sur les pistes du Stelvio en Italie.