Lens-Reims : match majeur pour les Sang et or, qui espèrent la qualification directe en Ligue des champions

Les Lensois n'ont pas droit au faux pas ce soir : les Sang et or affrontent vendredi soir à 21 heures Reims en Ligue 1, occasion de conserver leur deuxième place et donc une qualification directe en Ligue des champions. Un match à suivre en direct dans Europe 1 Sport. D'ailleurs, côté ambition, le club de Lens ne se fixe aucune limite.

"Le champion sera la meilleure équipe de Ligue 1"

Poussée par une ferveur populaire extraordinaire, Lens réalise une saison folle : 72 points en 34 matches, c'est déjà plus qu'en 1998, quand les Sang et Or avaient conquis leur seul titre de champion de France à ce jour. Même si le PSG est toujours devant, pour de nombreux observateurs, Lens mériterait d'être champion.

Des compliments qui laissent de marbre l'entraîneur nordiste Franck Haise. "Je n'en pense rien parce qu'il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1. Si on a, pour certaines raisons, un capital sympathie, c'est bien. Mais le champion sera le champion", assure-t-il. "Et si c'est Paris, parce que je pense que ce sera Paris, c'est qu'ils auront mérité d'être champion et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts."

Pas de langue de bois dans les propos de Franck Haise, un technicien venu du monde amateur dont l'excellent travail depuis trois ans ne passe pas inaperçu. On parle de lui, en Angleterre notamment. En attendant, c'est le podium a minima qui est promis aux coéquipiers du formidable Seko Fofana et une possible participation à la prochaine Ligue des champions. 20 ans que Lens attend ça. Une performance inouïe pour un club qui ne possède que le 10ᵉ budget de Ligue 1.