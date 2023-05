Lens-OM : les supporters lensois en effervescence avant le match décisif

C'est le choc du week-end en Ligue 1 : Lens reçoit Marseille ce samedi soir. Un duel pour la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des champions pour la saison prochaine. Une grande soirée donc en perspective pour les supporters lensois.

Un match à guichets fermés

"Allez les Sang et or, vous êtes les plus forts", chante un fan du club. Dans ce bar, des supporters lensois commencent à chanter à quelques heures d'un match capital face à l'OM. "J'ai envie de dire que c'est le match le plus attendu en tout cas, au vu du classement des deux équipes. C'est un gros tournant de la saison, c'est sûr, surtout qu'il arrive à cinq journées de la fin", estime Maxime et Sylvain, deux fans du FC Lens. Le troisième de Ligue 1 reçoit le deuxième, un seul point les sépare au classement.

L'ambiance s'annonce explosive au stade Bollaert à guichets fermés devant 38.000 spectateurs. Pour Gaëlle, ça sera une grande soirée de foot. "C'est la meilleure équipe au monde et c'est le meilleur public de France. Les chants du public, les groupes pour moi, c'est toute ma vie."

L'enjeu de cette rencontre : une place qualificative directe pour la Ligue des champions. On mérite de jouer cette compétition, insiste Gaëlle, qui donne son pronostic pour ce soir. "Contre Marseille, c'est sûr, ils vont gagner 3-0. Ah oui, je le sens bien", espère la supportrice. Le coup d'envoi sera lancé à 21 heures.