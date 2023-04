Angers-PSG : Kylian Mbappé sauve une nouvelle fois son équipe, les Angevins quasiment relégués

Un pas de plus vers le titre pour les Parisiens. Le PSG s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La star française, qui a une nouvelle fois sauvé son équipe face au dernier du classement. Ce triste match résume parfaitement la saison parisienne. On a même cru qu'Angers allait réussir l'impensable, arracher le match nul, après la réduction de l'écart de Thioub à cinq minutes de la fin.

Kylian Mbappé devrait rester meilleur buteur de L1

Mais Paris a tenu sans briller ni convaincre, à l'image d'un Lionel Messi apathique et quasiment indifférent à la performance de son équipe. Ce PSG qui peut dire merci encore et toujours à Kylian Mbappé, deux fois décisif en première mi-temps, l'un des rares joueurs encore concernés, meilleur buteur de Ligue 1 et qui entend bien le rester pour la cinquième année d'affilée, confirme son entraîneur Christophe Galtier.

"Il a cette personnalité, cette obsession de vouloir battre des records, d'être toujours le premier. Je ne sais pas s'il a été formaté, mais il est fait comme ça. Il est né pour marquer des buts, tout simplement."

Au terme de cette 32ᵉ journée, le PSG gardera a minima huit points d'avance sur ses poursuivants, le tout à six journées de la fin. Le 11ᵉ titre de l'histoire du club est quasiment dans la poche. Mais il laissera un goût amer, tout comme cette 24ᵉ défaite angevine, synonyme de relégation en Ligue 2, désormais inéluctable et qui pourrait être officielle dès demain après-midi.