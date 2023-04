«Lens est au-dessus», estime Michel Moulin avant le sprint final entre l'OM et les Sang et Or en Ligue 1

Le mano a mano entre Lens et Marseille continue : l'OM et Lens se sont tous les deux imposés ce week-end lors de la 32e journée de Ligue 1. Marseille a repris in extremis dimanche aux Sang et Or la précieuse deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, après sa victoire in extremis face à l'Olympique lyonnais dans les dernières secondes. À l'issue de ce scénario fou, les voilà désormais avec un point d'avance sur les Lensois, en démonstration samedi face à Monaco (3-0), rendant difficile de prédire la fin de saison selon les consultants d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

"C'est un débat qui n'est pas facile à trancher. S'il y a deux équipes que j'apprécie à regarder ce sont bien ces deux équipes-là", a avoué l'ancien joueur du PSG Alain Roche. Le suspense est ainsi total pour la position de dauphin derrière l'intouchable PSG. Le duel Lens-OM du 6 mai prochain et qui se jouera au stade Bollaert s'annonce d'ores et déjà crucial pour l'obtention du ticket direct pour la Ligue des champions. Mais pour Jacques Vendroux, "ce match ne sera pas décisif" car il restera encore quatre matches derrière.

Le cœur à Lens ?

Et même si ces deux équipes méritent de finir la saison en beauté, les consultants d'Europe 1 Sport sont unanimes : si Lens termine deuxième "ça ferait énormément de bien au football français", a estimé Jacques Vendroux. Pour Michel Moulin, "Lens est au-dessus en valeur intrinsèque de joueurs. Leur recrutement est fabuleux. Ils ont plus de qualités que les joueurs de Marseille."

Un avis un peu plus nuancé du côté de Thierry Bretagne : "Vous nous demandez de choisir entre Bollaert et le Vélodrome, c'est à dire de choisir entre une cathédrale (Bollaert) et un opéra (le Vélodrome). C'est deux ambiances extraordinaires, deux équipes qui courent jusqu'à s'exploser les poumons." Mais pour le mérite, ce dernier l'avoue également, "il y a un cycle vertueux qui passe par Lens, ne serait-ce que par le budget."

Pour que cette bataille puisse exister jusqu'à la fin de la saison continuer, Marseille ne devra pas faire de faux pas contre Auxerre, dimanche prochain, tandis que Lens se déplacera à Toulouse mardi 2 mai, un match décalé en raison de la finale de la Coupe de France. Ces deux oppositions seront à vivre et en direct sur Europe 1 Sport.