Le triplé des sports collectifs, Kevin Mayer en argent et l'or de Steven Da Costa : le résumé de la journée des Bleus

Quelle journée encore pour les Français aux Jeux olympiques de Tokyo ! Les équipes masculines de handball, basket et de volley ont chronologiquement validé leur place en finale jeudi et tenteront de ramener de nouvelles médailles d'or à la France, samedi. L'or justement, le karatéka Steven Da Costa l'a remporté grâce à sa victoire dans la catégorie des -67 kg. Il devient ainsi le premier champion olympique du karaté dans l'histoire des Jeux. Autre succès de grande classe : la médaille d'argent arrachée par Kevin Mayer au décathlon au bout de ses efforts et de sa douleur.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, quelques déceptions sont tout de même à souligner côté français. En pleurs à l'arrivée, Pascal Martinot-Lagarde n'a pas réussi à monter sur le podium du 110 m haies en terminant à la 5e place de la finale. Le cycliste sur piste Benjamin Thomas a lui fini 4e et rate le bronze de peu. La France est en tout cas assuré de décrocher au moins 30 médailles dans ces Jeux, et avec un total de 27 breloques pour le moment elle se replace jeudi en 8e position du tableau des médailles.

Trois finales pour les sports collectifs masculins !

C'est inédit dans l'histoire des JO : les équipes de France de handball, basket et volley se sont toutes hissées en finale de leur tournoi après leurs victoires jeudi en demi-finales. Un 3/3 des messieurs qui permet à la France d'assurer trois nouvelles médailles pour la délégation, qui plus est au moins en argent. La journée olympique avait déjà bien débuté avec le succès des handballeurs tricolores face à l'Égypte, dans une partie qui s'est décantée en fin de seconde mi-temps (27-23). Les Bleus ont pu compter sur un énorme Vincent Gérard dans les buts pour valider leur quatrième finale olympique consécutive. Ils retrouveront le Danemark, tombeur de l'Espagne, samedi à 14 heures, heure française, pour la revanche des JO de Rio 2016.

Les Bleus ont fait le travail et se qualifient pour leur quatrième finale olympique consécutive. L'équipe de France a dominé, à l'expérience, l'Egypte (27-23) grâce à un stratosphérique Vincent Gérard #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/mYKmiZQKF7pic.twitter.com/dO4zXHCqDK — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Mais la véritable sensation du côté des sports collectifs français provient de l'exploit des basketteurs. Rudy Gobert et ses partenaires sont venus à bout de la Slovénie du phénomène Luka Doncic grâce à un contre salvateur de Nicolas Batum à la toute dernière seconde de la demi-finale (90-89). Une véritable performance pour les hommes de Vincent Collet qui infligent la première défaite des Slovènes dans ces Jeux. Nando de Colo (25 points) et Evan Fournier (23 points) ont mené cette équipe de France à la gagne, avec un Gobert encore précieux en défense. Ce sera donc la revanche en finale contre les États-Unis, qualifiés un peu plus tôt, que les Bleus avaient battus en ouverture. Pour suivre le match, il faudra mettre son réveil : coup d'envoi prévu samedi à 4h30 heure française !

La France bat la Slovénie grâce à un contre de son capitaine Nicolas Batum à la dernière seconde pour aller défier les États-Unis en finale (90-89). Magique ! #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/mYKmiZQKF7pic.twitter.com/PA8odAJIUQ — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Dans la nuit tokyoïte, les volleyeurs tricolores ont parachevé le succès des équipes de France en s'imposant solidement en trois sets contre l'Argentine (25-22, 25-19, 25-22). Jean Patry (15 points), Trévor Clévenot (14 points) et Earvin Ngapeth (12 points) sont une nouvelle fois les meilleurs scoreurs du côté des Bleus. Les joueurs de Laurent Tillie entrent un peu plus dans l'histoire du volley français en se qualifiant pour la première finale olympique de l'équipe de France. Une finale que les Bleus joueront samedi, à 14h15 en France, face au Comité olympique russe. Les Français s'étaient imposés contre cette redoutable équipe en phase de groupes. Rééditer la même performance serait le plus beau des cadeaux pour le sélectionneur Laurent Tillie, qui va quitter ses fonctions après les JO.

ILS SONT EN FINALE ! Victoire 3 sets à 0 contre l'Argentine !! Les Français s'offrent une finale en volleyball pour la 1ère fois de l'Histoire des Jeux !

Nos sports collectifs français sont magiques #TousEnFinale



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/mYKmiZQKF7pic.twitter.com/WKJCGAws2U — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Steven Da Costa premier champion olympique de karaté !

Lui aussi sera à jamais le premier ! Une semaine après la victoire de l'équipe de France de judo dans la première compétition mixte olympique, le karatéka Steven Da Costa, 24 ans, a également décroché la médaille d'or jeudi dans la catégorie des -67 kg. Le numéro un mondial a dominé le Turc Eray Samdan en finale par waza-ari et ippon (5 points à 0) pour s'adjuger le tout premier titre du karaté aux JO. Malheureusement, la discipline disparait dès les prochaines Olympiades à Paris en 2024. Le Français de 24 ans ne pourra donc pas défendre ses chances dans trois ans, mais son nom restera gravé à jamais dans l'histoire du karaté.

Il ne pensait qu'à l'or, ne participait que pour ça, Steven Da Costa l'a fait ! Le numéro un mondial (-67 kg), Champion du monde, devient en plus CHAMPION OLYMPIQUE



Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/mYKmiZQKF7pic.twitter.com/QbHE8KKxet — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Le combat de Kevin Mayer pour la médaille d'argent !

Quel champion ! Au bout de sa douleur au dos et de ses efforts, Kevin "Hercule" Mayer, même diminué, a réussi à conserver sa médaille d'argent olympique du décathlon à Tokyo cinq ans après les Jeux de Rio. Le Montpelliérain, 5e à la fin de la première journée, voyait le podium s'éloigner de plus en plus. Son début de deuxième journée tambour battant puis son record personnel au lancer du javelot (73,09 mètres) lui ont permis de gratter la 2e place avec un total de 8.726 points, derrière le Canadien Damian Warner, champion et nouveau recordman olympique (9.018). Cet exploit majuscule du Français permet à la délégation tricolore de gagner sa première médaille en athlétisme.

Kevin Mayer brille en argent ✌ Mal embarqué avec un mal de dos récalcitrant, le Français a tout donné dans le décathlon. L'issue du 1500 mètres lui garantit une 2e place sur le podium #Tokyo2020#JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ➡ https://t.co/mYKmiZQKF7pic.twitter.com/WvH1aKjENh — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Quelques déceptions à souligner

Même si la France a connu de nouveaux exploits jeudi, la délégation a également essuyé des déceptions. Pascal Martinot-Lagarde, grande chance de médaille, et Aurel Manga ont terminé respectivement 5e et 8e de la finale du 110 m haies. Quatrième à Rio, Martinot-Lagarde espérait glaner une médaille cet été et l'athlète a fini en pleurs à son arrivée. Au même moment, Melvin Raffin a été le premier éliminé de la finale du saut en longueur. En escalade, Mickaël Mawem, lui aussi en bonne position pour repartir médaillé, n'a pris que la 5e place de la première finale olympique de la discipline. À l'omnium, Benjamin Thomas, également venu chercher l'or, a échoué au pied du podium à la 4e place.

Hansle Parchment crée la sensation en battant Grant Holloway en finale du 110 m haies. Ronald Levy complète le podium.



Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga terminent respectivement 5e et 8e #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/M1abuDLxkDpic.twitter.com/qxAo7bD20d — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Au skatepark, Vincent Matheron n'est pas non plus parvenu à décrocher une médaille en finale à cause de ses chutes lors de ses trois runs. Enfin, le pentathlon moderne, autre chance de breloque côté français, a débuté mais l'équipe de France est déjà mal embarquée. Élodie Clouvel, médaillée d'argent à Rio en 2016, pointe à la 24e place. Son compagnon Valentin Belaud, lui aussi engagé, est 19e après la première journée alors que Valentin Prades, meilleur français au classement provisoire, s'est hissé à la 11e place jeudi.