JO - Handball : les Bleus en finale après leur victoire contre l'Égypte !

Les handballeurs français en finale des Jeux olympiques de Tokyo ! Les "Experts" ont dominé l'Égypte jeudi dans un match longtemps accroché pour finalement l'emporter sereinement en demi-finales (27-23). L'équipe de France masculine va disputer sa quatrième finale consécutive aux JO après ses deux succès en 2008 et 2012, et l'argent en 2016. Les Bleus du handball sont la première équipe tricolore de ces Jeux à obtenir un billet pour la finale, avant les rencontres des basketteurs et des volleyeurs en début d'après-midi.

Les Français, portés par leur gardien Vincent Gérard, disputeront le match pour la médaille d'or samedi (14 heures) face au Danemark, double champion du monde ou l'Espagne, doubles championne d'Europe, qui se rencontrent jeudi à 14 heures, heure française.

>> Plus d'informations à venir...