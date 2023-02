«Le Red Star peut aujourd'hui prétendre à la Ligue 1» , se projette son président Patrice Haddad

Le Red Star voit grand. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le président du club historique Patrice Haddad a évoqué les ambitions de l'équipe première. Récemment racheté par l'américain Josh Wander à la tête de 777 Partners, le club de Saint-Ouen vise désormais un retour en Ligue 1 dans les prochaines années.

Après de longues années de lutte et de bras de fer avec la Ligue mais aussi avec la mairie de la Ville de Seine Saint-Denis où son stade Bauer est localisé, le Red Star FC peut aujourd'hui avancer de manière plus sereine. Délocalisation, infrastructures manquantes, les Rouges et Verts se sont heurtés pendant plusieurs saisons à des difficultés de taille. "Quand vous récupérez un club qui n'a pas d'infrastructures, il est très difficile de parler de projections sportives", s'est indigné Patrice Haddad dans Europe 1 Sport. Lors de sa montée en Ligue 2 en 2016, le Red Star avait été délocalisé et évoluait à Beauvais pour ses matches à domicile, notamment pour des raisons d'homologation des infrastructures et de sécurité.

Nouveau projet de club

Mais ces difficultés sont désormais du passé pour le club de banlieue parisienne. Et le Red Star présente de nouvelles ambitions avec l'arrivée de l'investisseur américain 777 Partners en mai 2022. "J'ai vendu parce qu'il fallait et parce que j'ai préparé les quinze prochaines années", s'est justifié Patrice Haddad. Et cette vente est, toujours selon le président du club, le symbole d'un renouveau : "Quand je fais venir les américains, c'est parce qu'on va avoir un nouveau stade Bauer de 10.000 places, qu'on a un centre d'entraînement et qu'on peut aujourd'hui prétendre, si on y met les moyens, à penser à la Ligue 1".

Le Red Star dispose aujourd'hui d'un projet de rénovation de son stade Bauer à Saint-Ouen en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. "Le club va être au cœur du réacteur olympique en 2024. Son centre d'entraînement est à Marville, donc c'est au cœur des JO et son stade va être aussi un stade olympique", a certifié Patrice Haddad. Et ce dernier entend inclure ses supporters dans cette aventure. Historiquement communiste, le club veut maintenir cette identité défendue par ses plus fidèles fans. Pour Patrice Haddad, "c'est une fierté d'avoir un organe de supporters aussi fort et aussi visible" sur lequel le Red Star pourra continuer de s'appuyer.