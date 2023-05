Le PSG handball assomme Kiel (31-27) et prend une option pour le Final 4 de la Ligue des champions

Porté par son gardien Jannick Green et son arrière Elohim Prandi, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer à Kiel 31 à 27, et prend une option pour une sixième qualification pour le Final 4 de la Ligue des champions de handball. Les coéquipiers de Luka Karabatic recevront le THW Kiel la semaine prochaine dans leur stade Coubertin et pourront même se permettre de s'incliner de trois buts, pour se hisser une nouvelle fois (la sixième sur les huit dernières saisons) en demi-finales de la compétition reine du handball.

Les Parisiens courent après un premier sacre européen dans l'histoire du club, racheté en juin 2012 par le Qatar. Ils se sont hissés une seule fois en finale, en 2017 battus par le Vardar Skopje. Comme les deux saisons précédentes, le PSG se retrouve face à Kiel en quarts de finale, avec une qualification française en 2021 et une qualification allemande en 2022. À chaque fois, l'équipe qui avait eu l'avantage du terrain au match retour avait validé sa place pour Cologne et le Final 4. Et les Parisiens pourront compter sur le soutien de leur public mercredi prochain pour confirmer leur victoire dans le nord de l'Allemagne.

Prandi comme en 2021

Mercredi soir dans la Wunderino Arena de Kiel, les joueurs de Raul Gonzalez ont pu compter sur un excellent Jannick Green dans les buts. Avec 12 arrêts, le gardien de but danois arrivé à l'été 2022 au PSG a signé une grande partie, tenant tête à son compatriote Niklas Landin (12 arrêts également) dans les buts de Kiel. Grâce à l'ailier espagnol Ferran Sole (6 buts), les Parisiens ont pris trois buts d'avance en début de seconde période (16-13, 38e), alors que les Zèbres de Kiel ont enchaîné les exclusions temporaires et les minutes en infériorité numérique.

Les joueurs de Filip Jicha sont restés dans la partie grâce aux nombreuses parades de Landin et les buts du Norvégien Sander Sagosen (9). Les deux stars du THW ont réussi leur dernière partie européenne à domicile, puisqu'ils prendront la direction de leur pays natal la saison prochaine, à Aalborg pour le Danois et à Kolstad pour le Norvégien. Les Parisiens n'ont pas perdu le fil de leur jeu lorsque Kiel est revenu à égalité (20-20, 45e), et ont repris leur marche en avant immédiatement (22-20, 47e). Le carton rouge pour une troisième exclusion temporaire de Dainis Kristopans à cinq minutes de la fin de la rencontre n'a pas plus perturbé la machine parisienne.

Comme lors du quart de finale retour en 2021, l'arrière gauche du Paris SG Elohim Prandi a été presque parfait, avec six buts, autant que le Letton Kristopans et Ferran Sole. Le dernier but de Yoann Gibelin, dans les dernières secondes sur une balle récupérée après une attaque placée mal négociée par Kiel, a permis aux Parisiens de s'offrir un joli matelas de quatre buts (31-27).