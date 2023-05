Euro 2024 de hand : les Bleus héritent d'un premier tour compliqué avec le pays hôte l'Allemagne

L'équipe de France masculine de handball a hérité d'un groupe compliqué pour le premier tour de l'Euro 2024, avec le pays hôte, l'Allemagne, la Macédoine du Nord et la Suisse, d'après le tirage au sort effectué mercredi à Düsseldorf. Les Bleus, champions d'Europe en 2006, 2010 et 2014, débuteront leur Euro le mercredi 10 janvier à Düsseldorf contre la Macédoine du Nord, dans le stade du Fortuna Düsseldorf où plus de 50.000 spectateurs sont espérés pour cette première journée de l'Euro, et un match d'ouverture entre l'Allemagne et la Suisse.

Composition des groupes Groupe A (à Düsseldorf/Berlin) : France, Allemagne, Macédoine du Nord, Suisse Groupe B (à Mannheim) : Espagne, Autriche, Croatie, Roumanie Groupe C (à Munich) : Islande, Hongrie, Serbie, Monténégro Groupe D (à Berlin) : Norvège, Slovénie, Pologne, Îles Féroé Groupe E (à Mannheim) : Suède, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine, Géorgie Groupe F (à Munich) : Danemark, Portugal, République tchèque, Grèce

Les organisateurs comptent ainsi battre le record de spectateurs pour un match de handball, jusque-là à 44.189 au Waldstadion de Francfort entre Rhein-Neckar Löwen et Hambourg en Bundesliga en 2014. Les Français prendront ensuite la direction de Berlin pour y affronter quatre jours plus tard la Suisse et termineront contre l'Allemagne le 16 janvier, pour l'affiche de ce premier tour.

Place pour les JO de Paris 2024

Les joueurs de Guillaume Gille devront finir à l'une des deux premières places de leur groupe pour se hisser au tour principal à Cologne, où ils croiseront avec le groupe B, où jouera notamment l'Espagne finaliste des quatre derniers Euros (sacrée en 2018 et 2020), et le groupe C avec l'Islande et la Hongrie. Les deux premiers de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales à Cologne. Le vainqueur de cet Euro 2024 validera son billet pour les Jeux olympiques de Paris, pour lesquels l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée en tant que pays hôte.