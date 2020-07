Kylian Mbappé évoque sa blessure avec Emmanuel Macron : "Ça a craqué un peu"

Le PSG a remporté la Coupe de France vendredi soir contre Saint-Étienne (1-0), mais l'image de la soirée restera bel et bien la blessure de Kylian Mbappé, à trois semaines du quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. La star parisienne est sortie à la demi-heure de jeu, après un violent tacle du capitaine et défenseur central des Verts Loïc Perrin. L'attaquant de l'équipe de France a tout de même célébré ce titre avec ses coéquipiers à la fin du match. Revenu avec des béquilles, il est monté sur l'estrade pour chercher sa médaille et assister à la remise du trophée, quand il a été interrogé par le président Emmanuel Macron.

"Qu'est ce que tu as ?", lui a demandé le chef de l'État, présent au Stade de France pour ce premier match de compétition officielle en France depuis plus de quatre mois. "Ça a craqué un peu quand même", lui a répondu Kylian Mbappé, lors d'une séquence filmée et diffusée par les caméras de France Télévisions.

"Ça a craqué un peu quand même", confie Kylian Mbappé au président Emmanuel Macron lors de la remise du trophée... mais le buteur français ne pense pas que sa cheville soit cassée #PSGASSEpic.twitter.com/e7OambIxIg — France tv sport (@francetvsport) July 24, 2020

Mbappé "ne pense pas" que sa cheville soit cassée

"C'est cassé, tu penses ?", a enchaîné le président. "Non, je ne pense pas", a rétorqué "Kyky". L'état de la cheville de Mbappé va être au centre des interrogations, à trois semaines du rendez-vous le plus important de la saison du PSG : le quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août lors du "Final Eight" à Lisbonne. La star des Bleus a ensuite publié une photo tout sourire sur son compte Twitter, en train de poser avec la Coupe de France avec la légende "I love this feeling" (j'aime ce sentiment).

"Tout le monde est inquiet ! Tout le monde qui a vu cette faute-là est inquiet ! Bien sûr que je suis inquiet", a réagi l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel, en conférence de presse. "Il faut rester patients parce qu'on a pas de nouvelles. Je pense qu'il va faire des examens ce soir", a-t-il ajouté.