Le PSG à un pas du titre, Brest sauvé : ce qu'il faut retenir de la 36e journée de Ligue 1

C'est quasiment fait : un doublé de Kylian Mbappé a offert dimanche au PSG une victoire à Auxerre (2-1), qui permet au club de la capitale de n'être plus qu'à un petit pas de son 11e titre de champion de France. Avec ses six points d'avance sur Lens et une différence de buts nettement favorable (+50 contre +34) à deux journées du terme de la saison, Paris est dans une position idéale et il faudrait désormais un scénario invraisemblable pour priver de sacre les troupes de Christophe Galtier.

Une nouvelle fois, Mbappé a été le détonateur parisien à Auxerre avec deux buts inscrits en deux minutes (6e, 8e). Le champion du monde 2018, talonné par le Lyonnais Alexandre Lacazette (26), en a profité pour reprendre seul les commandes du classement des buteurs (28). Mais le jeu de son équipe s'est, comme d'habitude, délité et le PSG s'est fait piéger par Lassine Sinayoko (51e) avant de connaître de grosses frayeurs en fin de partie. Mais qu'importe pour Paris : avec ce succès, le déplacement à Strasbourg samedi prochain puis la réception de Clermont devraient être de simples formalités, même si ce 2e titre d'affilée ne masquera pas une saison marquée par des crises incessantes et un fiasco de plus en Ligue des champions (élimination en 8e de finale par le Bayern Munich).

Lens fait le trou

À Lens, la 2e place devrait au contraire couronner un exercice brillant avec un ticket direct pour la Ligue des champions en guise de récompense. Les Sang et Or n'en sont plus très loin après leur victoire à Lorient (3-1). Au lendemain du revers de l'OM à Lille (2-1), ils n'ont pas laissé échapper l'occasion de s'envoler et de compliquer sérieusement la tâche des Olympiens, toujours 3e mais désormais relégués à cinq longueurs des Lensois.

Surpris par l'ouverture du score rapide des Lorientais signée Romain Faivre (6e), les Nordistes n'ont pas gambergé, pliant l'affaire grâce à Florian Sotoca (20e), Adrien Thomasson (25e) et au capitaine Seko Fofana (87e). À moins d'une défaillance spectaculaire lors des deux dernières rencontres du championnat, contre Ajaccio et Auxerre, Lens est donc en passe de retrouver la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois depuis la saison 2002-2003, laissant l'OM se coltiner un troisième tour préliminaire puis éventuellement un barrage pour y accéder.

Brest sauvé

Le suspense est en revanche toujours vivace concernant le billet pour la Ligue Europa Conférence. Rennes (6e) s'accroche ainsi à l'espoir de décrocher la 5e position après avoir écrasé Ajaccio (5-0), grâce notamment à un triplé d'Amine Gouiri, revenant à un point de Lille (5e). En bas de tableau, Brest, vainqueur de Clermont (2-1), a définitivement validé son maintien en Ligue 1 alors que Strasbourg, tenu en échec à Troyes (1-1), devra encore patienter pour assurer sa place dans l'élite.

Avec six longueurs d'avance sur Nantes, 17e et premier relégable, le Racing (15e) est tout de même dans une posture assez favorable pour rester une saison de plus en L1 et le dernier billet pour la descente en L2 devrait se jouer entre Nantes et Auxerre (16e et premier non relégable), qu'un point seulement sépare.