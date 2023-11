Championnats d'Europe de Judo : une première journée riche en médailles pour l'équipe de France

Les Championnats d'Europe de Judo ont débuté aujourd'hui à la Sud de France Arena de Montpellier, en France. Ils vont se dérouler jusqu'à dimanche et cette première journée a été bonne pour l'équipe de France qui compte déjà trois médailles d'or et deux médailles de bronze.

Des performances de bons augures en vue des Jeux olympiques de Paris

Shirine Boukli a été sacrée championne d'Europe dans la catégorie des moins de 48 kg. La judokate de 24 ans, originaire d'Aramaon dans le Gard, avait déjà été titrée en 2020 et 2022 dans cette catégorie. Elle s'est imposée en finale contre la Portugaise Catarina Costa, qu'elle avait déjà battue à ce même stade de la compétition l'an dernier. Une victoire qui vient confirmer sa bonne forme après sa médaille d'argent décrochée en mai dernier aux Championnats du monde de Doha.

Le judoka Luka Mkheidze, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, s'est imposé dans la catégorie des moins de 60 kg. Il a battu l'Ukrainien Dilshot Khalmatov par waza-ari. C'est son premier titre européen après sa médaille d'argent remportée il y a deux ans : "je me suis souvenu de 2021 quand j'ai perdu en finale. Donc, je me suis répété : tu n'as pas le droit de perdre, tu vas le regretter. Je n'ai rien lâché et la médaille d'or est là", a-t-il raconté juste après sa victoire.

Chez les moins de 52 kg, Amandine Buchard remporte le titre de championne d'Europe pour la deuxième fois de sa carrière, après sa victoire en 2021. Elle s'est imposée en finale contre la Kosovare Distria Krasniqi, championne olympique en titre des moins de 48 kg. "Ce n'était pas facile aujourd'hui, mon début de compétition a été un peu laborieux. C'est une victoire un peu dans la douleur" a estimé Amandine Buchard.

L'autre Français engagé dans la catégorie des moins de 60 kg, Romain Valadier-Picard, est allé chercher la médaille de bronze au terme d'un combat héroïque de plus de neuf minutes contre le Belge Jorre Verstraeten. À l'âge de 21 ans, il remporte au passage sa première médaille dans un championnat international au niveau sénior. Walide Khyar a lui décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 66 kg. Le judoka de 28 ans fait ainsi un grand pas vers la qualification pour les JO de 2024.