OM-PSG : "Le match que Neymar aime le plus en France, c’est le clasico face à Marseille"

EDITO

Annoncé blessé le week-end dernier, Neymar était une nouvelle fois au cœur des interrogations alors que le classique OM-PSG se joue ce soir au stade Vélodrome, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Neymar est-il prêt à jouer ce match ? Isabela Pagliari revient sur la semaine du Brésilien en passant également par Marco Verratti et Lionel Messi.

Neymar était encore le feuilleton de la semaine, avec son état de forme préoccupant et cette blessure aux adducteurs. Isabela, Neymar est-il prêt pour le match contre Marseille ?

I.P. : Oui, il est totalement prêt. Il faut expliquer que Neymar n’était pas blessé. Il avait juste une gêne aux adducteurs donc il était préservé. Par précaution, il n’a pas joué contre Leipzig. Mais le match que Neymar aime le plus en France, c’est le clasico face à Marseille. Et c’est différent quand il est là. On sait qu’il y a déjà pas mal d'histoires avec lui dans les clasico, notamment celle avec Alvaro, le défenseur de l’Olympique de Marseille. J’imagine que Neymar va vouloir faire un beau match devant les supporters de Marseille. Mais ce sera aussi intéressant de voir comment Lionel Messi va être reçu !

Neymar a bien préparé ce classique à l'entraînement, avec notamment une histoire de petit pont Isabela ?

Oui. Aujourd’hui les joueurs comptent les petits ponts comme si c’étaient des buts ! À l'entraînement vendredi, Ander Herrera a mis un petit pont à Neymar, ce qui l’a énervé ! Il lui a dit "tu vas voir". Et ce samedi, Neymar a mis trois petits ponts à Ander Herrera et il l’a partagé sur les réseaux sociaux. Les joueurs se chambrent comme ça.

Marco Verratti, très proche des sud-américains, de Neymar et de Messi, s’est exprimé chez nos confrères de Prime Video concernant Neymar.

Oui, il a expliqué qu’il comprenait la pression que Neymar subissait par rapport à son interview chez DAZN. Marco a dit "Je ne vis pas un dixième de ce que vit Neymar. On demande à tout le monde d’être une personne normale, mais lorsque l’on est normal, on nous le reproche. Neymar est un joueur très humble et toujours souriant." Il le protège. Tout le monde était surpris des déclarations de Neymar mais ils souhaitent tous qu'il continue.

Et pour Léo Messi, on l’a vu faire une très belle accolade avec Ronaldinho lors du match de Ligue des Champions, mardi contre Leipzig. Ils se sont croisés au Barça, il faut le rappeler.

Oui, ils s’apprécient beaucoup. C’était beau de voir deux génies du foot échanger comme ça. Messi aussi est prêt pour le clasico face à Marseille. Comme je vous le dis tous les week-ends, il est de plus en plus adapté à Paris et sa famille aussi. Ça aide quand on arrive dans un nouveau championnat et une nouvelle culture.