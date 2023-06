Le gardien Thibaut Courtois refuse de se rendre en Estonie avec la Belgique, ses coéquipiers indignés

Thibaut Courtois, frustré de ne pas avoir été désigné capitaine face à l'Autriche samedi, a décidé de ne pas faire le déplacement en Estonie où la Belgique doit disputer un match de qualification à l'Euro 2024 mardi, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération. En l'absence de Kevin De Bruyne, l'habituel capitaine, c'est Romelu Lukaku qui avait porté le brassard face à l'Autriche. "Après le match, Thibaut a soudainement voulu me parler et m'a dit qu'il rentrait chez lui parce qu'il était déçu et qu'il se sentait insulté", a expliqué le sélectionneur Domenico Tedesco lundi soir.

"À mes yeux, c'est le meilleur gardien du monde. Je l'apprécie, en tant que gardien mais aussi en tant qu'être humain. Je suis surpris et choqué qu'il se soit senti offensé et déçu", a poursuivi l'entraîneur allemand en conférence de presse. "En mars, nous avons décidé que Kevin serait le capitaine, qu'il y aurait deux vice-capitaines : Lukaku et Courtois. Je leur ai parlé avant le match, au vu de l'absence de Kevin. Pour l'Autriche c'était Lukaku, et pour l'Estonie c'était Courtois. Ce dernier m'a dit immédiatement après le match qu'il n'était plus d'accord", a conclu Tedesco qui se serait sans doute bien passé de cette affaire.

Des partenaires surpris

Selon les médias belges, les équipiers du gardien du Real Madrid ont été surpris par la décision de leur partenaire. "C'est une situation déplorable. Je préférerais que Thibaut soit là, mais le processus du groupe est important. Il est certain que ce processus est maintenant perturbé et qu'il faudra trouver une solution", a dit lundi soir le défenseur Jan Vertonghen, le joueur le plus capé de la sélection.

En l'absence de Courtois, c'est la gardien de Strasbourg Matz Sels qui défendra les buts belges en Estonie. Tenue en échec par l'Autriche samedi à Bruxelles (1-1) où… Courtois avait été fêté pour sa 100e sélection, la Belgique avait entamé les qualifications pour l'Euro par une démonstration en Suède en mars (3-0). L'affaire Courtois vient désormais mettre un bémol à ce bon début de parcours depuis que Tedesco a succédé à Roberto Martinez après le Mondial-2022 l'hiver dernier.