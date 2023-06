«Je n'ai peur de rien» : confiant après son arrivée à Naples, Rudi Garcia vise un nouveau départ

L'entraîneur français Rudi Garcia, fraîchement arrivé à Naples en remplacement de Luciano Spalletti, a déclaré qu'il n'avait "pas peur" de prendre les rênes du club mais qu'il "repart(ait) de zéro" quelques semaines après le premier Scudetto du club depuis l'époque de Diego Maradona. Le technicien français aura la lourde tâche de remplacer Luciano Spalletti, parti au début du mois après avoir mis fin aux 33 ans d'attente du Napoli pour le titre de Serie A.

"Peur de rien"

"Je n'ai peur de rien. Le titre doit donner confiance aux joueurs, mais quand la nouvelle saison commence, nous repartons de zéro. Les joueurs doivent en quelque sorte oublier ce qu'ils ont accompli auparavant", a déclaré Garcia aux journalistes lors de sa présentation officielle.

"Nous avons un effectif de qualité qui nous aidera à gagner des matches… et le président est ambitieux. Cela signifie que j'aurai une bonne équipe et que nous pourrons donner du spectacle aux supporters", a-t-il expliqué. Garcia connaît bien le football italien pour avoir été à la tête de l'AS Rome, qu'il a qualifiée pour la Ligue des champions en 2014 et 2015 avant d'être limogé la saison suivante.