Le FC Barcelone, club historique de Franco ? Le Real Madrid publie une vidéo polémique sur le club catalan

C'est une vidéo qui risque d'envenimer la rivalité préexistante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Lundi soir, les Merengues ont posté un clip à charge pour répondre à des accusations de favoritisme sur l'arbitrage portées par Joan Laporta, le président du FC Barcelone. La vidéo madrilène évoque notamment les liens historiques entre le club catalan et le régime dictatorial de Franco. Le club du Real Madrid remet au goût du jour les moments clés de l'histoire du FC Barcelone et questionne qui a été "le club du régime" faisant référence au régime dictatorial espagnol de 1936 à 1975. Interrogés dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), les consultants ont vivement réagi à la polémique.

"C'est même plus de la rivalité, c'est du n'importe quoi quand on connaît l'histoire de l'Espagne", s'est indigné Nicolas Tourriol au micro de Céline Géraud. Pour Luc Sonnor, "ça manque de classe même si cette guerre entre les deux clubs ne date pas d'aujourd'hui." Guy Roux, qui s'est dit "choqué", va même plus loin et demande "des jours de prison" pour les deux présidents.

Sur fond d'affaire Negreira

Cette réponse du Real Madrid fait suite à la déclaration de Joan Laporta, président du Barça, qui, interrogé sur l'affaire Negreira, avait déclaré : "Ce club, qui se sent lésé sportivement, le Real Madrid, est un club qui a historiquement été favorisé par les décisions arbitrales, et c'est encore le cas aujourd'hui. Un club considéré comme celui du régime."

Cette affaire risque d'aller encore plus loin. Interloqué, le gouvernement de Catalogne a demandé au Real Madrid de supprimer le clip vidéo. La porte-parole de l'institution, Patricia Plaja, a décrit des accusations comme étant des "fake news indécentes" et qui ne sont qu'une "manipulation grossière" de l'histoire.