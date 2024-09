Le décès de la jeune cycliste Muriel Furrer, une «tragédie» pour Tadej Pogačar

Le décès tragique de la jeune cycliste suisse Muriel Furrer, survenu vendredi lors des Mondiaux de cyclisme à Zurich, a bouleversé la communauté du cyclisme. À seulement 18 ans, Muriel Furrer a succombé à ses blessures à la suite d’une chute survenue lors de la course juniors, disputée dans des conditions météorologiques difficiles.

La réaction de Tadej Pogacar : "C'est une tragédie"

Le nouveau champion du monde, Tadej Pogacar, s'est exprimé dimanche soir après sa victoire en soulignant que cette tragédie affectait l'ensemble du peloton. "C'est une tragédie, d'abord évidemment pour sa famille et ses proches, pour l'équipe Suisse, mais aussi pour toute la communauté du cyclisme", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que "tout le monde a couru en pensant à elle" durant le week-end, rappelant à quel point cet accident a marqué la compétition.

Un sport devenu plus dangereux

Tadej Pogacar a également évoqué la dangerosité accrue du cyclisme ces dernières années. "Le vélo est un sport dangereux et l'est devenu encore plus ces dernières années. C'est arrivé trop souvent", a-t-il souligné, tout en appelant à plus de prudence sur la route. Pour lui, il est essentiel que les cyclistes prennent soin les uns des autres lorsqu'ils roulent en peloton et qu'ils se respectent pour éviter d'autres drames. "On est juste des êtres humains et nous voulons qu'il n'arrive de malheur à personne", a-t-il ajouté.

Les circonstances de l'accident

Muriel Furrer a chuté sous une pluie battante, près de l’endroit où elle habitait, durant la course juniors. Après sa chute, elle a été rapidement transportée à l’hôpital par hélicoptère avec un grave traumatisme crânien. Malheureusement, elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures.

L'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé qu’une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances exactes de l'accident. Les détails restent pour l'instant flous, mais cette tragédie rappelle les risques inhérents au cyclisme, notamment en compétition.

Le décès de Muriel Furrer est une lourde perte pour la communauté cycliste suisse et internationale. La jeune athlète, pleine de promesses, laisse derrière elle un immense vide. Son accident tragique met en lumière la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité pour les cyclistes, afin que de telles catastrophes ne se reproduisent plus à l'avenir.