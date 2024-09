Cyclisme : Tadej Pogacar champion du monde après un raid insensé

Le prodige slovène Tadej Pogacar a réalisé un véritable exploit ce dimanche à Zurich, en s'imposant lors des Championnats du Monde de cyclisme après une attaque audacieuse à 100 kilomètres de l'arrivée. Ce succès marque son premier titre mondial et inscrit son nom parmi les plus grands de l’histoire du cyclisme.

Une Victoire Mémorable

En attaquant à une distance jugée déraisonnable dans la plupart des stratégies cyclistes, Tadej Pogacar a dynamité la course et s’est imposé en solitaire, devançant l'Australien Ben O'Connor de 34 secondes et le Néerlandais Mathieu van der Poel, tenant du titre, de 58 secondes. Il devient ainsi le troisième coureur de l'histoire à remporter la même année le Tour d'Italie, le Tour de France, et les Championnats du monde, après Eddy Merckx en 1974 et Stephen Roche en 1987.

Une Offensive Fulgurante

La course, de 273 km et marquée par un dénivelé de 4 470 mètres, a été le théâtre d’une offensive insensée de Tadej Pogacar. À 100 km de l'arrivée, le Slovène a lancé une attaque risquée qui a pris de court ses concurrents. Revenu sur un groupe d’échappés où l’attendait son compatriote Jan Tratnik, Pogacar a intensifié son effort 20 kilomètres plus loin, cette fois accompagné du Français Pavel Sivakov, son coéquipier chez UAE. Sivakov n’a pas pu suivre le rythme et a finalement cédé dans la montée de la Bergstrasse.

Malgré les efforts des grands favoris, dont Remco Evenepoel et Mathieu van der Poel, qui ont lancé une poursuite acharnée, Pogacar a résisté jusqu'au bout. Evenepoel, qui espérait un doublé après sa victoire en contre-la-montre aux JO de Paris 2024, a finalement terminé 5e, tandis que van der Poel a dû se contenter de la troisième place.

Un Exploit pour les Annales

Ce triomphe fait désormais partie des grands moments de l'histoire du cyclisme, comparable aux exploits de légendes comme Eddy Merckx et Roche. Avec cette victoire, Tadej Pogacar continue de bâtir sa légende à seulement 25 ans, ajoutant un titre mondial à son palmarès déjà impressionnant.

Cette course restera gravée dans les mémoires non seulement pour sa dimension historique, mais aussi pour l'audace et la détermination qu'a montrées Tadej Pogacar, repoussant les limites du possible pour s'imposer en maître incontesté.