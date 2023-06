INÉDIT - «Le chant, pour moi, c'est une thérapie», Yannick Noah raconte sa reconversion du sport à la musique

"Le fait d'avoir réussi dans le tennis m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait que je suive mon instinct." Le vainqueur de Roland-Garros 1983, Yannick Noah, est bercé d’inquiétudes après la fin de sa carrière dans le tennis et se pose de nombreuses questions sur son avenir. Son instinct revient vite au galop et il comprend qu’il ne doit réaliser qu’une seule chose : se produire sur scène et chanter. Au micro de Jacques Vendroux pour Europe 1, dans un podcast inédit "Yannick Noah, entre vous et moi", l'ancien joueur se confie comment il a suivi ses envies après sa carrière de tennisman.

Des MJC aux Zéniths

Commentateur, entraîneur, coach sportif… Yannick Noah sentait que ces différentes directions n'allaient en aucun cas le stimuler. Son rêve se dessine rapidement et il réalise qu'il veut devenir chanteur. Un an après sa fin de carrière de tennisman, il sort son premier album, Black & What, le 3 mai 1991. La onzième musique de cet album, Saga Africa, devient un succès et deviendra le tube de l'été.

"C'est l'année qui est supposée être la plus compliquée de ma vie. On appelle ça la première mort. Mais j'ai un album et j'ai et mon titre qu'est premier du top 50", se remémore l'artiste. Ce premier succès amène un changement pour son quotidien. Il s'entraîne moins et il écrit plus.