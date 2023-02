Le biathlète français Émilien Jacquelin met un terme à sa saison à la surprise générale

C'est une annonce surprenante. Le biathlète tricolore Émilien Jacquelin a annoncé mettre un terme prématuré à sa saison. Une semaine après le titre mondial remporté avec le relais masculin, à Oberhof (Allemagne), le Français ne disputera plus aucune course de la saison.

"Alors qu'il reste encore trois épreuves de Coupe du monde à disputer, Emilien, actuellement 10ème du classement général provisoire dominé par Johannes Boe, ne s'estime plus en mesure de pratiquer son sport comme il le souhaite, c'est à dire au plus haut niveau et en capacité de jouer des titres", indique un communiqué de son agence de communication.

"Manque de fraîcheur"

"Un manque de fraîcheur physique et mentale l'empêche de se sublimer et de pratiquer sa discipline avec le niveau d'excellence souhaité", précise le texte. Âgé de 27 ans, Jacquelin a terminé 5e du classement général de la Coupe du monde en 2020 et 2022. Il a décroché l'or aux récents championnats du monde à Oberhof avec le relais masculin tricolore.