L'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder condamné à une lourde peine en Espagne pour fraude fiscale

L'attaquant international français et capitaine actuel de Monaco Wissam Ben Yedder a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale en Espagne, a annoncé mardi un tribunal de Séville, où le joueur a évolué entre 2016 et 2019. La sentence a été obtenue sur accord de toutes les parties, et l'international français ne sera pas incarcéré s'il ne commet pas de délit dans les deux ans à venir.

La justice espagnole considère que le joueur "n'a pas présenté à temps" sa déclaration d'impôts en 2017, après sa première année en Espagne. Le tribunal de Séville précise que le fisc espagnol a relancé le joueur le 4 janvier 2019, mais que Ben Yedder n'a répondu à cette demande que deux mois plus tard, le 5 mars 2019, date à laquelle il a versé 225.323,25 euros au fisc espagnol. Mais selon ce tribunal régional de Séville, l'attaquant a, "de manière consciente, falsifié sa déclaration en n'y incluant pas les intérêts perçus" sur trois comptes bancaires dont il était titulaire, à hauteur de 1.623,34 euros.

42.000 de mois

L'ancien joueur du Séville FC a également omis d'y ajouter les revenus perçus via le contrat de sponsoring scellé par une société à son nom avec la marque Adidas, revenus qui s'élèvent à 79.429 euros pour l'année 2017. Une société "constituée par le joueur dans le seul but d'occulter ces revenus, et ne pas avoir à payer d'impôts dessus", ont estimé les juges espagnols.

Ainsi, selon ce tribunal, "avec les revenus omis dans la déclaration d'impôts, la somme à régler au fisc espagnol aurait dû être de 267.597,40 euros", soit 42.274 euros en moins que la somme que l'attaquant aurait du régler. Malgré le fait que le Tricolore ait versé 51.007,41 euros quelques temps plus tard, la justice a décidé de le condamner pour le retard de paiement.