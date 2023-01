La réponse cinglante de Kylian Mbappé à son président après sa sortie polémique sur Zinédine Zidane

Seulement deux jours après l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a fait une sortie pour le moins très maladroite à propos de Zinédine Zidane. Interrogé sur RMC sur l'avenir dans l'ancien champion du monde, Noël Le Graët a déclaré n'en avoir "rien à secouer" avant d'aller encore plus loin et de lancer "je ne l’aurais même pas pris au téléphone."

Une sortie qui a beaucoup fait réagir dans l'émission d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Pour Nabil Djellit "il (Noël Le Graët) est en roue libre. C'est le crochet de trop."

Kylian Mbappé furieux

Et cette déclaration est remontée jusqu'aux oreilles de joueurs de l'équipe de France faisant même réagir la star des Bleus Kylian Mbappé. "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…", a écrit ce dernier sur Twitter.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Une réaction qui pourrait ainsi mettre en difficulté le président de la FFF. "Ce qu'a fait Mbappé c'est le baiser de la mort, ça peut accélérer le processus, ça peut être fatal", a assuré Nabil Djellit dans Europe 1 Sport.

Noël Le Graët sur la sellette ?

Une chose est sure, cette déclaration ne va pas arranger les affaires du président du football en France. Déjà critiqué pour son management et son comportement avec des employées, Noël Le Graët perd encore un peu plus en crédibilité. Les relations houleuses qu'il entretient avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra risquent d'être davantage écornées.

Cette dernière s'est d'ailleurs dit scandalisée des déclarations de Noël Le Graët à propos de Zinedine Zidane : "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp", a-t-elle tweeté.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

Un constat que partage Javier Prietos Santos, invité dans Europe 1 Sport : "Noël Le Graët a encore dérapé. Il est hors sol et son service de communication doit se tirer les cheveux. J'imagine qu'à la Fédération ils ne valident pas ses propos", a déclaré ce dernier.

Cette affaire risque de faire des vagues dans les jours à venir.