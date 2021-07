LA QUESTION DU JOUR - L'Angleterre a-t-elle été avantagée en jouant autant à domicile ?

L'Angleterre se met à rêver d'un premier succès à l'Euro. Les Anglais ont surclassé l'Ukraine (4-0), samedi soir à Rome, pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Ils affronteront mercredi soir le Danemark, dans leur stade fétiche de Wembley, à Londres. Ce sera le cinquième match (sur six) que les Three Lions joueront dans leur "temple" et devant leurs bouillants supporters. Alors, les Anglais ont-ils été avantagés en jouant la plupart de leurs rencontres à domicile ? C'est la question que nous vous posons.

LA QUESTION DU JOUR - L'Angleterre, qualifiée pour les demi-finales de l'#Euro, a-t-elle été avantagée avec ses matches à domicile ? #UKRENG#ENG — Europe 1 (@Europe1) July 3, 2021