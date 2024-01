La plus grande course de chiens de traîneau d’Europe est de retour pour une 20e édition

La plus grande course de chiens de traîneau d’Europe est de retour avec sa 20ᵉ édition. Cette année, 55 mushers et 600 chiens vont s’affronter pendant 13 jours. Ils devront traverser les massifs alpins de Haute-Savoie, la Savoie, et l’Isère sur près de 400 kilomètres et 12.000 mètres de dénivelé. Europe 1 s'est rendue à Megève pour la première étape de cette course.

Quelques minutes avant le départ, les chiens s’agitent et la tension monte pour Elsa Borgey et son équipe, ses deux vétérinaires ostéopathes et son entraineur… À 40 ans, cette musher professionnelle, qui a déjà remporté deux fois la 3ème place de cette compétition, compte bien monter à nouveau sur le podium. Avant le départ, "on prépare le traîneau, met tout le matériel obligatoire, on fixe les côtés de traîneau, on vérifie que les patins sont bien fixés, on va harnacher les chiens", explique-t-elle.

"C'est super beau"

Sur la piste, toutes les deux minutes, un différent attelage s’élance à pleine vitesse, sous les yeux émerveillés des spectateurs. "On voit bien que les chiens sont très très excités et qu'ils veulent vraiment aller au bout des choses. C'est super beau", se réjouit un spectateur. "Ils sont extraordinaires, ils aiment le froid, ce sont des grands sportifs : ils aiment l'effort, tout simplement", ajoute un autre. "C'est très joli", résume une enfant.

Tous dans le public continueront à suivre de près la compétition et espèrent voir plusieurs Français finir sur le podium.