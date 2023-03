«La nuit a été courte» : après l'exploit face à l'OM, le directeur sportif d'Annecy peine à réaliser

Jusqu'où peuvent aller les joueurs d'Annecy ? Auréolés de leur victoire historique face à l'Olympique de Marseille en quarts de finale de Coupe de France, les joueurs du club de Ligue 2 ont encore du mal à réaliser l'exploit qu'ils viennent d'accomplir au Vélodrome. Invité de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le directeur sportif des Reds d'Annecy Jean-Philippe Nallet n'en revient toujours pas : "La nuit a été courte. Les joueurs sont rentrés à 7 heures du matin en car", a raconté ce dernier au micro de Céline Géraud.

24 heures après, les Annéciens sont encore sur leur petit nuage : "On a apprécié cette journée à sa juste valeur. Je pense que c'est important de savourer cet instant présent", a-t-il ensuite expliqué. Cet exploit, les joueurs du club de Ligue 2 le doivent à leur groupe et aux valeurs qui sont véhiculées au sein du club : "La notion d'unité est réelle dans ce groupe-là. Les joueurs se posent moins de questions que les dirigeants et hier soir, face à un public hostile de 63.000 personnes, c'était exceptionnel", s'est émeut le directeur sportif du club dans Europe 1 Sport.

Toulouse en demi-finale

Avant dernier budget de Ligue 2 avec huit millions d'euros annuels, 8 millions euros de budget, Annecy ne compte pas s'arrêter aux portes du Stade de France. Mais pour décrocher un éventuel billet pour la finale, les Annéciens devront réaliser un nouvel exploit, cette fois-ci face à Toulouse, le 5 avril prochain. Ils auront cette fois-ci l'avantage du terrain : "C'était une vraie volonté de recevoir. On avait reçu qu'une fois, c'était le club de Mayotte. C'était très important, notamment pour nos supporters de pouvoir recevoir un des trois clubs de Ligue 1 au Parc des Sports d'Annecy", s'est réjouit Jean-Philippe Nallet.

Un match de gala auquel "le club est préparé" puisque depuis quelques années, les Annéciens ont l'habitude de jouer devant un public chauffé à bloc. L'an passé, Annecy avait disputé son match de montée en Ligue 2 dans un Parc des Sports à guichets fermés.

"Ce qui nous anime nous c'est de mettre tout en œuvre pour être performant. On sait que Toulouse est une équipe avec des joueurs de talents, c'est une équipe redoutable", a toutefois prévenu le directeur sportif du club. Mais en attendant de pouvoir faire vibrer toute une ville, Annecy devra se reconcentrer sur son objectif qui est le maintien en Ligue 2. Actuellement dixièmes, les Annéciens sont en bonne posture pour rester en deuxième division mais cela passera par d'autres bons résultats, à commencer par le match face à Metz, samedi à 19 heures.