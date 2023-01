Rugby : «Les médias ont annoncé ma fin de carrière», déplore Morgan Parra encore indécis

Les rumeurs circulaient depuis quelque temps sur l'avenir du demi de mêlée Morgan Parra. Selon plusieurs médias, l'ancienne gloire de Clermont envisagerait de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel de rugby avec le Stade Français à la fin de la saison. Une information que le principal intéressé a démenti dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

"Les médias ont annoncé ma fin de carrière donc ça c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je n'ai même pas eu l'occasion de l'annoncer ou d'annoncer quelque chose. Il n'y a rien de fait officiellement", a déclaré l'ancien international tricolore fraîchement débarqué dans le club de la capitale à l'été dernier.

En discussion avec le staff

Recrue de gala pour le Stade Français, Morgan Parra avait été choisi pour prendre le leadership de l'équipe jusqu'en 2024. Un temps blessé et donc indisponible pour jouer avec son nouveau club, le demi de mêlée a finalement été aligné à huit reprises, à chaque fois comme titulaire depuis son arrivée.

"J'ai rencontré le futur staff Laurent (Labit) et Karim (Ghezal). On est en train de discuter sur mon rôle, si je dois passer de l'autre côté, si je décide de passer joker médical. Il y a beaucoup de discussions en cours. Maintenant on va voir, on va affiner mais dans quelques semaines ce sera décidé", a déclaré le joueur qui pour le moment n'entrevoit pas de fin de carrière imminente. "Je ne dis toutefois pas que je ne suis pas en train de l'étudier (sa retraite de joueur professionnel)", a-t-il poursuivi.

À 34 ans, Morgan Parra devrait toutefois être moins présent sur le terrain. Le club parisien aurait d'ailleurs obtenu l'accord de deux autres demi de mêlée pour des arrivées imminentes : l'international néo-zélandais Brad Weber et le Bordelais Jules Gimberts, ce qui pourrait précipiter le passage de l'ancien Clermontois sur le banc. "Il faut que je sois prêt aussi dans la tête à passer de l'autre côté", a fini par concéder Morgan Parra dans Europe 1 Sport.