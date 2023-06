«La Marfée» : savez-vous d’où vient le nom du dernier album de Yannick Noah ?

PODCAST

“J’ai toujours essayé de raconter des choses qui me touchaient, des aventures que j’ai vécues”, explique Yannick Noah dans le podcast “Yannick Noah, entre vous et moi” à propos de ses chansons. En octobre 2022, l’ex-tennisman qui a trouvé dans la musique une nouvelle vie sortait “La Marfée”, un album dont le nom était opaque pour beaucoup… mais pas pour les Ardennais ! Et pour cause : La Marfée est le nom du bois qui borde la commune de Sedan, dans les Ardennes, l’endroit où est né Yannick Noah en 1960.

La Marfée, c’est donc le lieu où se sont rencontrés les parents de Yannick Noah, Marie-Claire et Zacharie Noah, une Ardennaise et un Camerounais. “Je suis l'ambassadeur du métissage. Je suis franco-camerounais et j'adore mes deux pays”, affirme l’ex-tennisman. Yannick Noah n’avait que deux ans lorsque sa famille a déménagé au Cameroun. Le retour au Cameroun avait été difficile pour le père de Yannick. Mais sa mère, elle, avait trouvé l’endroit merveilleux. Par la suite, Marie-Claire Noah a beaucoup œuvré pour le développement du village d’Etoudi, dans la banlieue de la capitale camerounaise Yaoundé, où la famille Noah a ses racines. Elle a d’ailleurs donné ce même nom de “La Marfée” à l’école qu’elle y a fondée peu de temps après leur installation.

Pendant son enfance à Etoudi, Yannick Noah a donc souvent entendu parler de La Marfée et de son Sedan natal. Dans “Yannick Noah, entre vous et moi”, la star raconte encore : “C'est un endroit dont maman me parlait quand elle était ici, à Etoudi. Quand elle avait un peu trop chaud, ou quand les les saisons lui manquaient.” Il poursuit : “Elle me parlait du moment où, quand il pleuvait, elle mettait son petit K-Way pour aller cueillir des fraises des bois. Ou quand elle écoutait ses disques de Brel avec une mélancolie douce et belle.”



Devenu chef du village d’Etoudi depuis le décès de son père en 2017, Yannick Noah chante dans son nouvel album son retour à ses racines et sa nouvelle vie à Etoudi. Au micro de Jacques Vendroux, il confie : “Je fais une première chanson qui s'appelle ‘Back to Africa’, sur cette terre où on est, et c'est un clin d’œil à maman. Parce que cette partie de moi que j'ai du Cameroun, c'est étonnamment grâce à ma mère, qui est française.” Aujourd’hui, Yannick Noah a repris le flambeau de ses parents, à travers son engagement associatif tout autant que par son rôle de patriarche, et poursuit en même temps sa carrière de chanteur.

