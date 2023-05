La passion secrète de Yannick Noah pour... les Ardennes, le "paradis"

PODCAST

"Mon papa est black, ma maman est blanche". Yannick Noah a ses racines à Sedan en France, où il est né. Et à Etoudi, le village camerounais qui l’a vu grandir et dont il est aujourd’hui le chef en Afrique. Dans le podcast "Yannick Noah, entre vous et moi", le champion français raconte : "Je me souviens du fait que tout d'un coup, on a déménagé ici [NDLR : au Cameroun] en brousse. Papa ne voulait pas venir parce qu’à l’époque et encore maintenant, quand tu es Africain, l'objectif c'est de partir en Europe, ou à l'étranger, pour pouvoir faire ta vie et envoyer de l'argent à la famille..."

Zacharie Noah, le père de l’ex-tennisman, a 26 ans lorsqu’il met fin à sa carrière de footballeur professionnel après de graves blessures, et décide d’emmener sa famille dans son Cameroun natal. Pour les Noah, c’est un changement de vie radical. Mais pendant les vacances scolaires, la famille repart dans les Ardennes, à Aiglemont plus précisément, dans la banlieue de Charleville-Mézières.

A l’époque, Zacharie Noah était une véritable figure du sport sedanais. Il faisait partie de l’équipe qui avait remporté la Coupe de France en 1961. Et c’est dans cette ville qu’il a croisé pour la première fois le chemin de Marie-Claire Perrier, sa future femme. "C’est grâce au foot que papa a rencontré maman", se souvient Yannick Noah. Quand la famille Noah retourne pour les vacances à Sedan dans ces années-là, "maman était chez elle", raconte encore Yannick Noah, qui découvre à ce moment-là aussi "l’affection que les Sedanais avaient pour papa".

Avec ses sœurs, chaque été, Yannick Noah découvre les Ardennes à travers ses yeux d’enfant. Il raconte encore : "On arrivait du Cameroun, où il fait chaud tout le temps, et tout d’un coup il faisait froid et on devait mettre un blouson... Il y avait les fraises des bois, les groseilles à maquereau. On faisait des cabanes de fougères. Pour nous, c’était la fête."

Après avoir voyagé partout dans le monde, Yannick Noah parle encore aujourd’hui de ses Ardennes natales avec beaucoup d’émotion. "Je ne me suis jamais dit dans mon enfance : ‘Là, c’est formidable.’ Avec le temps, je me dis qu’il y a plein de lieux méconnus comme ça en France. Les Ardennes, que ce soit les Ardennes françaises ou les Ardennes belges, c’est merveilleux.” Et il ajoute avec humour, au micro du journaliste Jacques Vendroux : "Et je ne te parle pas de la bière de La Meuse, que j’adore, c’est la meilleure au monde…"

