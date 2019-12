La Fifa va réclamer 2 millions de francs suisses à Michel Platini devant la justice

Une résolution de la commission de gouvernance de la Fifa, consultée par l'AFP ce mercredi, indique que la fédération va saisir la justice suisse pour obtenir le remboursement de plus 2 millions de francs suisses (1,84 million d'euros). Cette somme, versée par l'ex-président de l'instance, Sepp Blatter, à Michel Platini, l'a été de façon "indue" pour la Fifa. L'instance veut désormais récupérer la somme, mais aussi les intérêts de celle-ci, ainsi que les amendes impayées des deux hommes.

La somme avait été versée en 2011, pour un travail de conseil s'étant terminé en 2002. Ce versement avait déjà valu à Sepp Blatter et Michel Platini respectivement six et quatre ans de suspension de toute activité liée au football par la Fifa. Une suspension qui a pris fin en octobre dernier pour Michel Platini.

Une nouvelle procédure contre Sepp Blatter et Michel Platini

La justice suisse avait ouvert une procédure pénale en 2015 à l'encontre de Sepp Blatter concernant ce versement "déloyal". Michel Platini, lui, a été blanchi par les autorités helvétiques en 2018.

Cette nouvelle procédure viserait, elle, conjointement Sepp Blatter et Michel Platini. Les deux hommes ont toujours affirmé que ce paiement était légal et validé par les commissions compétentes de la Fifa. La Fifa a jusqu'au 31 décembre 2019 pour se tourner vers la justice.