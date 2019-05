Foot : Guingamp est relégué en Ligue 2

Guingamp, présent dans l'élite du football français depuis six saisons, est officiellement relégué en Ligue 2, après son match nul (1-1) dimanche à Rennes. Symbole de cette saison ratée : l'attaquant de l'En Avant Marcus Thuram a manqué un penalty synonyme d'espoir dans le temps additionnel (90e+2). Les Bretons, derniers (26 pts) de Ligue 1, n'ont mathématiquement plus aucune chance de sortir de la zone de relégation d'ici à la fin de saison, alors qu'il leur reste encore deux matches à disputer.

Avec les victoires de Dijon (19e avec 31 points) et surtout de Caen (18e avec 33 points) samedi soir, Guingamp ne peut plus atteindre la 18e place et les barrages. Cette place de barragiste sera âprement disputée lors des deux dernières journées par Dijon, Caen, mais aussi Monaco (17e avec 33 points) et Amiens (16e avec 35 points), ces deux derniers s'affrontant à Louis-II la semaine prochaine. Rennes, de son côté, remonte à la 12e place avec 46 points.