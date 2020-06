Judo : vers des championnats du monde tous les ans... et ce dès 2021 !

Lui aussi affecté par la crise sanitaire liée au coronavirus, le judo se remet peu à peu en ordre de marche. Depuis mardi, les licenciés peuvent retourner dans les dojos, mais sans pouvoir se toucher. Concernant le haut niveau, les choses se précisent également. Invité dimanche d'Europe 1 sport, Jean Luc Rougé, le président de la Fédération française de judo, nous a donné quelques éléments de calendrier. Egalement secrétaire général de la Fédération internationale de judo, il en profite pour annoncer un changement, et non des moindres, dans l'organisation future des compétitions : la mise en place de championnats du monde tous les ans.

"La reprise internationale devrait être le 1er septembre. Le premier championnat de France doit intervenir début octobre à Brest, avant le début des grands championnats (avec le tournoi du Japon) en novembre", développe Jean Luc Rougé. "À partir de ce moment, ça repartirait avec un système de sélection olympique forte", poursuit-il.

"On devrait avoir des championnats du monde cette année

Surtout, "on devrait avoir des championnats du monde cette année. L'année 2021 risque d'être une année avec championnat du monde ET Jeux Olympiques, ce sera une première", révèle celui qui fut le premier Français champion du monde, en 1975. "On est en train de tout repenser. Avant, on avait des championnats du monde en alternance avec JO, il y en avait donc trois (tous les quatre ans), on risque d'en faire quatre désormais", indique-t-il au micro d'Europe 1.

Reste encore à arbitrer les dates. Il pourrait y avoir des rencontres en mai, juste avant les JO, et juste après. "On réfléchit à ça", conclut Jean Luc Rougé.