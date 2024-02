Judo : Teddy Riner remporte le tournoi de Paris, à moins de six mois des JO

Le double champion olympique des poids lourds Teddy Riner a remporté dimanche le tournoi de Paris pour la huitième fois, un record qui lance parfaitement son année à moins de six mois des Jeux olympiques. Le Français de 34 ans, qui a gagné en finale contre le Sud-Coréen Kim Min-jong, faisait son retour sur les tatamis en compétition individuelle, neuf mois après son onzième titre de champion du monde à Doha, au Qatar. Dans six mois, le 2 août, Riner pourrait ajouter un troisième sacre en individuel à un palmarès déjà hors normes. En attendant, il a rempli son contrat devant ses milliers de fans à Bercy, où il partait favori, et marque des points importants au ranking olympique en vue d'être tête de série aux JO.

Des adversaires de taille absents

La voie était dégagée pour le champion français. Ses principaux potentiels adversaires aux Jeux, comme le Japonais Tatsuru Saito ou les Russes Inal Tasoev, avec qui il a partagé la médaille d'or aux Mondiaux-2023, ou Tamerlan Bashaev, contre lequel il a perdu aux Jeux de Tokyo en 2021, n'étaient pas présents à Paris. Le Tadjik Temur Rakhimov, actuel N.1 mondial, ou encore le Finlandais Martti Puumalainen, champion d'Europe à Montpellier en l'absence de Riner, n'étaient pas non plus alignés.

La star a tout même dû s'employer, notamment en demi-finale contre l'Ouzbek de 25 ans Alisher Yusupov, actuel 3e mondial et médaillé de bronze aux Mondiaux-2023. Riner s'est fait peur, un temps virtuellement éliminé avant que le ippon ouzbek ne soit rétrogradé en simple point (waza-ari) après arbitrage vidéo. Le Français, mené, a fini par s'imposer par ippon. En finale, contre le Sud-Coréen qu'il affrontait pour la première fois, Riner a connu son seul combat avec prolongation de la journée. Contre ce gaucher plus petit que lui, un profil qu'il redoute, Riner a finalement gagné après 24 secondes supplémentaires.

Riner avait commencé la journée en sortant le Kazakh Galymzhan Krikbay, disqualifié après trois pénalités en 2 min 28, puis le Sud-Coréen Jaegu Youn, fauché en seulement 42 secondes. En quart, il avait immobilisé au sol l'Allemand de 22 ans Losseni Kone après 2 min 32. A l'Arena Champ de Mars cet été, le Français titré en 2012 puis 2016 visera un troisième titre olympique en individuel, un exploit jusque-là seulement réalisé en poids légers par le Japonais Tadahiro Nomura (1996, 2000 et 2004). Riner avait aussi eu l'or par équipes en 2021.