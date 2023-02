«J'ai eu peur de ne jamais retrouver mes sensations» : Teddy Riner avoue avoir vu un psy pour revenir au sommet

Le décuple champion du monde français Teddy Riner a remporté une septième victoire, dimanche, dans le Paris Grand Slam en battant le Japonais Hyoga Ota en finale. Un retour gagnant pour le judoka français qui revenait d'une longue blessure à la cheville, un moment difficile et sur lequel il est revenu en exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Grâce à cette victoire en finale des plus de 100 kilos, l'athlète a rejoint sa compatriote Lucie Décosse au sommet du palmarès de ce tournoi avec sept sacres. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là : "Quand je viens sur ce Tournoi (de Bercy), surtout après ma blessure, ma tête n'était pas au record. Elle était à "comment je vais me situer par rapport à la concurrence", "est-ce que je vais continuer à remonter crescendo en terme de sensations", a-t-il expliqué au micro de Céline Géraud.

"La blessure est derrière moi"

Blessé plusieurs à la cheville, Teddy Riner a souvent douté sur son retour. Le judoka au palmarès bien fourni a avoué au micro d'Europe 1 Sport avoir fait appel à un psychologue pour retrouver de la motivation. "J'ai eu peur de ne jamais retrouvé mes sensations. Donc là prise de tête, rendez-vous avec le psy. Moi, le bonhomme que je suis, qui veut aller plus vite que la lumière et retrouver mon judo le plus possible pour préparer les Jeux, forcément que ça travaille là-haut", s'est confié ce dernier.

Un retour sur les tatamis qu'il a même eu du mal à réaliser : "Quand on m'a donné le feu vert pour reprendre, je me suis dit : "mais qu'est ce que je fais là ?" Désormais, le décuple champion du monde est bel et bien décidé à revenir au plus haut. "La blessure est derrière moi, on va continuer à progresser et à travailler", a assuré Teddy Riner.

Objectif Jeux olympiques

Et c'est à l'étranger que Teddy Riner a décidé d'aller s'entraîner depuis quelques mois. Un choix par défaut en raison du manque d'adversaire à l'entraînement en France. "C'est un peu compliqué quand je vois l'Olympiade que j'ai passé à Tokyo malgré le Covid. J'avais très peu d'adversaires sur le tapis à l'Insep. Du coup, réflexion faite, on a dit : "on va partir à l'étranger, on va aller chercher la concurrence là où elle est"", s'est justifié le judoka.

Teddy Riner a désormais les yeux rivés vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais selon son entraîneur, le champion n'est pas encore au maximum de ses capacités malgré sa victoire à Paris. Un avis partagé par le principal intéressé : "Il voit juste. On revient de loin. Mes sensations ont mis énormément de temps à revenir, et aujourd'hui je n'ai pas encore repris mon meilleur judo", a-t-il concédé. À 18 mois du grand rendez-vous des JO, le Guadeloupéen s'est estimé "à 70%" de ses capacités, faisait de ce tournoi de Paris 2023 une étape importante dans sa préparation. Le judoka français a toutefois tenu à rassurer ses fans : "Le vieux est là".