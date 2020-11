Judo : Madeleine Malonga sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois en -78 kg

La judoka française Madeleine Malonga (26 ans) a été sacrée championne d'Europe de son sport en -78 kg pour la deuxième fois, après 2018, en battant aux pénalités l'Allemande Luise Malzahn en finale, samedi à Prague, après neuf mois sans compétition. La championne du monde en titre et n°2 mondiale de la catégorie apporte à la délégation française sa quatrième médaille d'or de la compétition européenne, la septième au total.

Une victoire après trois minutes de combat

Romane Dicko, qualifiée elle pour la finale des +78 kg, va tenter d'ajouter un cinquième titre à la moisson bleue, à huit mois des Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021 par la pandémie de Covid-19. Dans le match à trois auquel elle se livre avec Fanny-Estelle Posvite et Audrey Tcheuméo, dans la course à l'unique sésame olympique en jeu, Malonga maintient ainsi sa position favorable. Ni Posvite, touchée à une épaule, ni Tcheuméo n'ont combattu sur les tapis tchèques.

Contre une adversaire qui ne lui réussit pas et contre laquelle elle avait connu trois de ses quatre défaites en 2019, Malonga s'est imposée en finale aux pénalités après trois minutes de combat. Elle avait également remporté son premier match de la journée aux pénalités. Entre les deux, elle avait accéléré en sortant victorieuse des deux suivants par ippon, face à la Polonaise Beata Pacut et la Kosovare Loriana Kuka.

Une entorse au genou oubliée

Avant ce samedi, Malonga n'avait plus combattu depuis sa victoire au prestigieux tournoi de Paris début février. L'irruption du nouveau coronavirus avait ensuite entraîné confinement, report des JO-2020 à l'été 2021 et longue interruption des compétitions. Et une entorse à un genou sans gravité l'a empêchée de renouer avec la compétition lors du premier tournoi post-confinement du circuit mondial fin octobre à Budapest.