José Mourinho écope de quatre matches de suspensions pour avoir insulté un arbitre

José Mourinho suspendu. Après une rencontre particulièrement tendue et qui s'est finie aux tirs aux buts (1-1 après prolongations, 4-1 aux tirs au but), une vidéo tournée dans le parking du stade de Budapest avait montré le technicien portugais lançant à plusieurs reprises à l'arbitre principal, l'Anglais Anthony Taylor, "p... de honte, c'est une p... de honte". Une altercation qui n'a pas laissé de marbre l'UEFA. Le technicien de 60 ans, sera donc privé de banc pour les quatre premières rencontres de Ligue Europa de l'AS Rome lors de la saison 2023/2024, indique l'UEFA dans un communiqué.

L'AS Rome aussi condamnée

Selon l'organisation anglaise d'arbitres PGMOL, Anthony Taylor et sa famille avaient par ailleurs été "harcelés et insultés" par des supporters de Rome à l'aéroport, des faits non pris en compte sur le plan disciplinaire par l'UEFA, dont la compétence s'arrête aux limites du stade. L'UEFA a également condamné l'AS Rome à 55.000 euros d'amende ainsi qu'à un match à l'extérieur sans supporters en raison d'une série d'infractions, soit "l'allumage de fumigènes, le jet de projectiles, des dégradations et mouvements de foule", et le "comportement incorrect" de son équipe.

Le club italien devra également "contacter la Fédération hongroise de football sous trente jours" pour réparer les dégâts causés par ses supporters, qui ont cassé des "poubelles, corbeilles à papiers, verres, prises de câble et deux sièges".

Séville s'en sort

L'UEFA n'a en revanche pas annoncé de sanctions contre Séville, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires distinctes pour "envahissement du terrain, jets de projectiles, allumages de fumigènes et comportement incorrect de l'équipe". L'instance européenne a par ailleurs sévi contre West Ham, vainqueur le 7 juin de la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina, pour "envahissement du terrain" et "jets d'objets" - dont un gobelet qui a blessé à la tête le capitaine du club italien, Cristiano Biraghi.

West Ham devra régler 58.000 euros d'amende et ne pourra vendre de billets à ses supporters pour ses deux prochains matches européens à l'extérieur - la sanction pour la deuxième rencontre étant assortie d'un sursis avec période probatoire de deux ans.