JO Paris 2024 : comment devenir porteur de la flamme olympique ?

Vous en aviez-rêvé ? La campagne de recrutement pour postuler au relais de la flamme olympique s'ouvre ce jeudi. Au total, 10.000 porteurs de la flamme se relaieront - sur un tronçon de 200 mètres environ - pour célébrer l’arrivée des Jeux en France. Symbole d’unité et de paix, la flamme sera allumée en Grèce, fera le trajet en bateau jusqu'à la France avant de débarquer le 8 mai 2024 à Marseille. Traversant les régions pendant plus de deux mois, elle diffusera l’esprit des Jeux sur son passage et marquera le début des célébrations.

Qui peut postuler et comment ?

Pour cette première phase de candidature qui débute ce jeudi et qui se terminera le 30 juin, vous pouvez nominer le proche que vous souhaitez voir porter la flamme olympique en vous rendant sur le site dédié des Jeux olympiques (JO). Pour déposer votre candidature, vous pouvez vous rendre sur le site de ses partenaires, la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne.

Seules conditions : être âgé de 15 ans minimum et nominer quelqu'un âgé de 15 ans minimum aussi, être membre du Club Paris 2024 (ou le devenir en complétant votre nomination) et recommander un proche qui corresponde aux valeurs des Jeux olympiques. Parmi ces valeurs, celle du sport et des Jeux, celle des territoires (le savoir-faire à la française), et celle du collectif (celles et ceux qui agissent pour bâtir une société plus juste). Une deuxième campagne de recrutement s’ouvrira le 17 juillet sur le site des JO et Coca-Cola, parrain officiel du relais de la flamme.

Qui seront les 10.000 porteurs de la flamme ?

À l'issue de cette première campagne, 5.000 prétendants seront tirés au sort. Les candidatures seront analysées par des jurys répartis sur tout le territoire et les heureux élus recevront un mail officiel de confirmation de leur participation au début de l'année 2024. D'autres campagnes de recrutement seront organisées par l'État, la Ville de Paris, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, le Département de Seine-Saint-Denis ainsi que le CNOSF, CPSF, CIO, IPC et les fédérations sportives.

Les organisateurs indiquent que la parité entre les femmes et les hommes sera respectée tout comme l'inclusion des personnes en situation de handicap ainsi que le mélange entre des anonymes et des personnalités connues. Dans le détail, 10.000 personnes participeront au relais de la flamme olympique et 1.000 au relais de la flamme paralympique (une campagne de recrutement qui débutera dans un second temps).