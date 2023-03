JO Paris 2024 : quel bilan pour la première phase de vente de billets ?

Il s'agit de la plus grande vente de billets jamais réalisée en France. En dépit de leurs tarifs jugés prohibitifs par bon nombre d'internautes, les places pour les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont arrachées à l'occasion de cette première phase de vente. Selon un communiqué publié ce jeudi, l'organisation annonce que 3,25 millions de tickets se sont écoulés en l'espace de quelques semaines.

Dans le détail, l'escalade et le BMX ont connu le plus de succès avec des places épuisées dès le premier jour. Viennent ensuite l'escrime, le judo ou encore le breakdance qui ont eux aussi attiré les foules. S'agissant des prix, Paris 2024 évoque 400.000 billets vendus à 24 euros et près de 70% des places parties pour moins de 100 euros. Bien loin donc des prix hallucinants dénoncés sur les réseaux sociaux. Comment expliquer alors cet écart ?

Une nouvelle phase de vente dès mercredi

Il est fort probable que les tickets les plus accessibles aient été écoulés en premier. Pour rappel, les acheteurs étaient contraints d'acquérir des packs d'au moins trois sessions faisant mécaniquement gonfler les prix. Néanmoins, rien n'est perdu pour tous ceux ayant été douchés par les tarifs qui n'auraient donc toujours pas acheté de billet.

Mercredi prochain, une nouvelle phase de vente doit en effet s'ouvrir. Les retardataires auront alors un mois pour s'inscrire. Les tirés au sort pourront ensuite obtenir des billets à l'unité dès le 11 mai. Il en reste environ sept millions, dont les plus convoités qui donneront accès aux grandes finales.