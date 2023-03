JO de Paris 2024 : «Tout est plus cher que prévu», regrette l'ancien ministre des Sports Jean-François Lamour

INTERVIEW

Ça s'active en coulisse. À 17 mois du début des Jeux olympiques de Paris 2024, l'heure est à la préparation pour les organisateurs. Et parmi eux, Jean-François Lamour, aujourd'hui vice-président de Valdo, groupe propriétaire de la salle Paris La Défense Arena qui accueillera les épreuves de natation pour cet événement mondial. Invité de Céline Géraud et de Jacques Vendroux dans Les Décideurs du Sport, l'ancien ministre des Sports a fait part de son impatience à un peu plus d'un an du début des JO.

"Ça va être un moment extraordinaire, mais ça demande beaucoup de préparation. On y est déjà d'ailleurs", a constaté le double champion olympique de sabre. Deux bassins olympiques vont être installés de façon provisoire sur la pelouse de la U Arena. "Un autre sera au pied du Stade de France. Ils vont ensuite être démontés et reconstruits en Seine-Saint-Denis", a tenu à préciser le porte-drapeau de la délégation française aux JO de 1992. L'héritage de ces Jeux est ainsi une problématique importante pour les organisateurs. "Ça permettra aux gamins du département d'apprendre à nager après les Jeux", s'est félicité Jean-François Lamour.

"Tout est plus cher que prévu"

Faire de ces Jeux un événement populaire, c'est donc l'objectif des organisateurs. L'inclusion, une problématique qui tient à cœur à Jean-François Lamour qui comprend néanmoins la polémique actuelle concernant le prix des billets pour assister aux épreuves. "C'est tendu en termes de calendrier, puisque tout est complexe, tout est plus cher que prévu. On s'est organisé, c'est tendu, c'est complexe, mais ça fera de magnifiques Jeux", s'est défendu l'ancien champion olympique.

Pour Jean-François Lamour, "tout le monde apprend en marchant parce qu'il y a des spécificités que les Jeux de Paris ne peuvent pas reproduire par rapport à ce qui s'est fait à Londres ou à Tokyo". Mais ces Jeux sont une "grande expérience. Le fait de pouvoir participer à cette organisation, c'est quelque chose pour moi de très, très important. J'y mets vraiment toute ma détermination", a-t-il expliqué dans Les Décideurs du Sport. Plus de dix millions de personnes sont attendues pour les JO de 2024, un événement majeur qui propulsera Paris sur le devant de la scène internationale durant deux semaines.