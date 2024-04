JO 2024 : outre Trocadéro et La Villette, 26 fanzones dans Paris

La ville de Paris comptera 26 sites de festivités ouverts au public pendant les Jeux olympiques (26 juilet - 11 août), en plus des jardins du Trocadéro et du parc de la Villette où seront célébrés les athlètes médaillés, a annoncé mardi la mairie. Gratuites, ces 26 fanzones auront en moyenne "une jauge de 500 personnes en instantané" et seront ouvertes jusqu'à 23h00, soit la fin des épreuves, retransmises en direct sur des écrans géants, a précisé Pierre Rabadan, l'adjoint au sport et aux JO, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville.

Au final, pas moins de 26 sites de festivités gratuits et ouverts à tous animeront la capitale. On pourra y vivre des animations sportives et culturelles, y visionner les épreuves ou profiter d’une offre de restauration durable et locale. pic.twitter.com/oRzU97IOxc — Paris (@Paris) April 23, 2024

"La terrasse des Jeux"

Rebaptisé "la terrasse des Jeux" en raison d'une terrasse surélevée qui y sera installée, le parvis de l'Hôtel de Ville sera ouvert en continu dès le 14 juillet et le passage de la flamme olympique, journée pendant laquelle il pourra accueillir 6.000 personnes. Le reste du temps, ce seront 2.500 personnes qui pourront y entrer en même temps pour "suivre les épreuves, faire du sport, assister à beaucoup d'événements culturels", a résumé la maire PS Anne Hidalgo.

Tous les arrondissements, sauf le VIIe qui "n'a pas souhaité en organiser", auront leur site, a précisé le premier adjoint Emmanuel Grégoire qui anticipe la "plus grande fête de l'histoire de Paris". Les trois sites de Paris Plages - quais de Seine rive droite, bassin de La Villette et canal Saint-Martin - proposeront aussi retransmissions, animations sportives et culturelles. La péniche du Rosa Bonheur sur Seine, amarrée aux Invalides, accueillera la "Pride House", fanzone dédiée aux LGBT et à leur inclusion dans le sport.

"Parc des champions"

Transformés en "Parc des champions" après la cérémonie d'ouverture, les jardins du Trocadéro seront le théâtre d'un "défilé de tous les médaillés de la veille", devant 13.500 personnes, a expliqué Martin Fourcade, président de la commission des athlètes de Paris 2024. Ce défilé, qui regroupera les médaillés par discipline et non par délégation, durera une heure par jour et ne sera "pas une séquence obligatoire" pour les athlètes, a-t-il précisé à l'AFP. Mais "c'est le seul contact qu'ils auront avec le public pendant les Jeux", a fait valoir le quintuple champion olympique de biathlon, anticipant un "moment magique".

Le jour même de leur médaille, les athlètes iront dans le parc de la Villette, transformé en "Parc des nations" avec les différents clubs nationaux. En amont des JO, une "olympiade des arrondissements" va donner l'occasion aux Parisiens de "se mesurer par le sport", a indiqué Anne Hidalgo. La maire prévoit toujours de se baigner dans la Seine, avant les épreuves olympiques dans le fleuve, à l'occasion d'un "grand plongeon" qui sera organisé lors d'une "fenêtre autour du 23 juin, ou la semaine suivante".