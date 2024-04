JO-2024 : va-t-on manquer d'agents de sécurité privés ? Malgré les annonces, le doute persiste

C'est le sujet de préoccupation de tout l'appareil d'État : la sécurité des Jeux olympiques de Paris. À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture qui, à elle seule, concentre la grande partie des sueurs froides des services français, la protection sera-t-elle à la hauteur du défi pour assurer la sécurité des 15.000 athlètes et de centaines de milliers de touristes ? Les 29 jours de jeux vont mettre nos capacités à rude épreuve, même si, pour le moment, les organisateurs se montrent confiants.

Au sein du comité organisateur, on l'assure, tout sera prêt en temps et en heure. Une confiance également partagée par le gouvernement et notamment par Amélie Oudéa-Castéra. Interrogée au micro Europe 1 de Jacques Vendroux, la ministre des Sports se veut rassurante quant au dispositif prévu pour la cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine. "On aura 45.000 forces de sécurité intérieure. Il y aura 350 gendarmes du GIGN, il y aura 100 plongeurs démineurs de l'armée. On aura également le raid qui sera là", détaille Amélie Oudéa-Castéra. "Je pense que ce sera sur la planète l'espace le plus sécurisé le 26 juillet au soir."

8.000 agents de sécurité privés recherchés

L'enjeu sera évidemment de sécuriser ces Jeux olympiques pendant 15 jours. D'après le comité organisateur, 97% du personnel a déjà été recruté. Mais selon Pierre Brajeux, président de la Fédération française de la sécurité privée, il manque encore 8.000 agents de sécurité privés pour compléter le dispositif. "Il est extrêmement important qu'on ait une dernière campagne de communication pour attirer des gens. Je pense notamment aux étudiants, une population qui est extrêmement intéressante et intéressée. Trois semaines de formation prises en charge, ça leur permet de participer à la sécurité des Jeux olympiques, d'être au cœur d'un événement qui ne reverront probablement jamais dans leur vie."

Aujourd'hui, France Travail propose déjà des formations accessibles aux hommes et aux femmes. En trois semaines, il est possible de se former à tous les métiers de la sécurité : fouilles corporelles, surveillance et même agent cynophile pour effectuer des rondes de nuit.