JO Paris 2024 : conditions à remplir, missions... Tout savoir sur la campagne de recrutement des bénévoles

Moins de 500 jours nous séparent désormais du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024. Moment choisi par le comité d'organisation pour ouvrir sa campagne de recrutement des bénévoles qui seront mobilisés autour de l'évènement. Dès ce mercredi, il sera en effet possible de déposer sa candidature en remplissant un formulaire en ligne sur le site paris2024.org. Ces volontaires, qui devront être au nombre de 45.000, seront missionnés, entre autres, pour accueillir les millions de spectateurs, d'athlètes et de journalistes.

"Les programmes des volontaires de Paris 2024 est ambitieux. Pour nous, c'est un vrai défi d'avoir une équipe inclusive avec de la parité, c'est-à-dire un maximum de personnes en situation de handicap. On s'en est fixé 3.000", développe au micro d'Europe 1 Tony Estanguet, président du comité d'organisation. L'ancien canoéiste insiste également sur la nécessité d'élargir le recrutement : "C'est une équipe qui viendra à la fois du mouvement sportif, des territoires hôtes et d'un peu partout en France", tout en indiquant que "chacun a sa chance".

Être bilingue ne sera pas nécessaire

Et de dresser la liste des prérequis pour déposer une candidature. "Il faut être majeur, avoir plus de 18 ans au 1er janvier 2024, être disponible dix jours a minima entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques et parler français ou anglais". "Il n'est pas obligatoire de parler le français et l'anglais, mais au moins l'un ou l'autre. Si vous parlez d'autres langues, vous pourrez le mentionner avec votre niveau dans le formulaire", précise Alexandre Morenon-Condé, en charge de la campagne des volontaires, auprès de Franceinfo. Et Tony Estanguet de conclure : "Vous avez jusqu'au 3 mai pour candidater sur le site Paris 2024".

Outre l'orientation et l'accueil des spectateurs, sportifs et journalistes, il s'agira également d'accompagner les athlètes sur les sites de compétition. Les missions iront donc du ramassage de balles, au soin apporté aux animaux lors des épreuves équestres en passant par la distribution des accréditations. Par ailleurs, un questionnaire à remplir sur le formulaire de candidature permettra au candidat d'être affecté aux missions les plus adaptées à sa personnalité et à ses préférences. Le repas sera fourni à tous les volontaires qui devront, en revanche, trouver par eux-mêmes leur hébergement. Les postulants recevront une réponse par mail à l'automne prochain, qu'elle soit positive ou négative.