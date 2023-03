JO 2024 : prix, nombre, calendrier… Ce qu'il faut savoir sur la deuxième phase de vente de billets

Les Jeux olympiques de Paris font déjà carton plein. Malgré une polémique sur des prix jugés excessifs, la première phase de vente lancée il y a plus d'un mois est un "succès" selon Tony Estanguet, qui a de nouveau défendu jeudi sa politique tarifaire. Sur ces 3,25 millions de billets écoulés, près de 13 % ont été vendus à 24 euros, 70 % à moins de 100 euros et 4,5 % à plus de 200 euros, ont détaillé les organisateurs. Les acheteurs sont aux deux tiers des Français, ont-ils précisé, ajoutant que 158 nations au total étaient représentées parmi les acquéreurs.

Des tickets variant de 90 euros à 2.700 euros

"On a vendu un tiers de nos billets en trois semaines, c'est un énorme engouement. C'est un vrai succès", a appuyé Tony Estanguet. Si cette première phase mettait en vente par packs de trois billets minimum - et 30 maximum - la deuxième verra des billets vendus à l'unité. Les inscriptions se déroulent entre le 15 mars et le 20 avril, les créneaux d’achat, eux, ouvriront le 11 mai pour 1,5 million de tickets.

Les billets pour la cérémonie d'ouverture, inédite sur la Seine - avec des tickets variant de 90 euros à 2.700 euros -, vont être notamment mis en vente, tout comme les accès à la cérémonie de clôture. "Les plus grandes finales, les moments les plus demandés vont arriver là à la vente", a assuré Tony Estanguet. Les prix pour les finales de certains sports oscilleront entre 50 euros et 160 euros pour les finales de breaking par exemple, ou encore entre 95 et 980 euros pour les finales de basket.

"On a des enjeux difficilement compatibles, à la fois de générer des revenus (…) et d'un autre de s'assurer que ce soit une fête populaire", a reconnu le patron du comité d'organisation. Les recettes de billetterie prévues doivent rapporter près de 1,4 milliard d'euros, - hospitalités (packages haut de gamme) comprises -, sur un budget global de 4,4 milliards d'euros, soit le tiers du budget du Comité d'organisation.

Un dispositif de revente sera mis en place

Certaines disciplines sont par ailleurs plus prisées que d'autres, comme le basket, l'escalade ou le BMX, à la capacité d'accueil limitée. Les tickets ont été équipés dès la première journée de vente.

Enfin selon Le Parisien, un dispositif officiel de revente sera mis en place au deuxième trimestre 2024 et pour permettre d’écouler à leur valeur faciale les places qui n’intéressent plus et de satisfaire ceux qui n’auraient pas pu en obtenir via les divers tirages au sort.