JO Paris-2024 - À 100 jours des Jeux, l'effervescence gagne les athlètes : «On sent que les gens ont hâte»

En travaux, le Grand Palais y transfère ses expositions depuis 2021. Le Grand Palais éphémère, cette grande halle située sur le Champ de Mars, juste en face de la tour Eiffel, accueillera aussi, dans quelques semaines, des épreuves des Jeux olympiques de Paris-2024. La lutte, et surtout le judo, grand pourvoyeur de médailles, s'y disputeront. C'est aussi là que se sont réunis ce mercredi une centaine d'athlètes, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, pour lancer le compte à rebours.

Ces sportifs sont bien conscients que c'est l'évènement d'une vie qui approche. "C'est réel depuis que je me suis qualifiée au mois de juin", sourit la boxeuse Estelle Mossely, championne olympique à Rio en 2016. "En revanche, ça s'intensifie, ça s'ajoute à la pression qu'il faut pour être concentré. Mais quand on voit tout le monde, on se dit 'Bon, les Jeux, c'est quand même dans 100 jours, ça va vite passer'. Quand on s'est entrainé pendant des mois, finalement 100 jours ce n'est rien du tout", ajoute-t-elle.

"On sait que lors d'une année olympique, il y a toujours plus de sollicitation, mais là..."

Même les plus expérimentés reconnaissent que ces Jeux ne sont pas comme les autres, à l'image de Mélina Robert-Michon, 44 ans, et doyenne de l'équipe de France avec déjà six olympiades au compteur. "On sait que lors d'une année olympique, il y a toujours plus de sollicitation, plus de demande. Mais là, je crois que c'est multiplié par 100, voire par 1.000 par rapport à une année olympique classique. Il ne se passe pas un jour sans que l'on me dise 'Alors, ça va ? Ça se prépare bien ?' On sent que les gens ont hâte que ça commence, mais c'est cool, ça fait du bien", confie la spécialiste du lancer de disque.

Mélina Robert-Michon et Estelle Mossely pourraient d'ailleurs mener la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. Les athlètes ont d'ailleurs découvert ce mercredi les tenues, imaginées par le couturier Berluti et ornées d'un col bleu, blanc, rouge, qu'ils porteront lors des cérémonies.