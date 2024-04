JO de Paris 2024 : les anneaux olympiques seront installés sur la tour Eiffel

Les cinq anneaux olympiques trôneront sur la tour Eiffel dès ce printemps en vue des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), ont indiqué lundi à l'AFP la société d'exploitation du monument (Sete) et le comité d'organisation de Paris-2024, confirmant une information du Parisien.

La tour Eiffel sera aussi présente sur 24 millions de pièces de deux euros commémoratives

Les anneaux représentant les cinq continents, symboles de l'universalité du sport, seront installés en hauteur, côté Seine, a précisé Jean-François Martins, président de la Sete. Leur installation doit débuter fin avril, a-t-il poursuivi. Les anneaux olympiques, exposés à chaque édition des Jeux sur un monument emblématique de la ville-hôte, seront ainsi au premier plan de la cérémonie d'ouverture, organisée de manière inédite hors stade, sous forme de parade nautique sur la Seine.

Au total, 180 bateaux, dont 94 transporteront les athlètes, défileront entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, juste devant la Dame de fer. La vasque olympique qui accueillera la flamme olympique sera installée elle dans le Jardin des Tuileries, parc accessible au public situé entre le palais du Louvre et la place de la Concorde.

Symbole de Paris et de la France, la tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. En 2023, avec 6,3 millions de visiteurs, elle a dépassé ses niveaux de fréquentation d'avant la pandémie de Covid-19. En février dernier cependant, la tour a été fermée pendant six jours par une grève du personnel mécontent de la gestion du site, privant de visite une centaine de milliers de personnes. La tour Eiffel sera aussi présente sur 24 millions de pièces de deux euros commémoratives des Jeux olympiques 2024, que la Monnaie de Paris va mettre en circulation en juin.