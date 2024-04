À 100 jours des JO de Paris 2024, les infrastructures sont-elles toutes prêtes ?

J-100 avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Le relais de la flamme olympique a débuté mardi après son allumage à Olympie, en Grèce. Elle est attendue en France, d’abord à Marseille puis à Paris, le 26 juillet prochain. À trois mois de l'événement, où en sont les infrastructures ?

La plupart des infrastructures livrées dans les temps

Les infrastructures sont quasiment toutes prêtes, du moins les installations pérennes : le village olympique, le centre aquatique ou encore l’Arena Porte de la Chapelle, toutes livrées ces dernières semaines et dans les temps. Une vraie réussite selon Marion Le Paul, directrice générale adjointe de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. "On a parfaitement rempli la partie de notre contrat. Tous les sites majeurs ont été remis dans les temps et dans les coûts. Il nous reste encore un petit peu de travail, des sites d’entraînement à livrer. On a coutume de dire qu’on a construit le théâtre et Paris 2024 installe le décor et joue la pièce", explique-t-elle.

14.200 lits à installer, 200.000 places assises à monter

Côté Solideo, il reste une dizaine de chantiers à terminer. Vendredi, le Grand Palais sera officiellement livré. C'est à Paris 2024 désormais de prendre possession des lieux. Par exemple, en installant les 14.200 lits du village olympique. Le comité d’organisation doit également monter des stades temporaires, 200.000 places assises, un record. Des tribunes que vous pouvez commencer à admirer sur la place de la Concorde ou devant la tour Eiffel pour le tournoi de beach-volley.